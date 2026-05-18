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Зарплати в окремих галузях
зростають на 50% через...

Зарплати в окремих галузях зростають на 50% через...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 09:07

Зарплати в окремих галузях зростають на 50% через...

Пропонуємо до обговорення:
Український бізнес стикається з безпрецедентним дефіцитом кадрів, який може ще більше загостритися після завершення війни та початку масштабної відбудови країни.

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Зарплати в окремих галузях зростають на 50% через нестачу кадрів
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 10:21

вже і прикували бронею і невиїздом, а воно як пороблено

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Український бізнес стикається з безпрецедентним дефіцитом кадрів, який може ще більше загостритися після завершення війни та початку масштабної відбудови країни.

Дивися повний текст
Зарплати в окремих галузях зростають на 50% через нестачу кадрів


«Потрібно або навчити працювати ефективніше ті 10−11 мільйонів людей, які залишилися на ринку праці, або повернути тих, хто виїхав. Але в повернення, як я розумію, мало хто вірить», — сказав банкір.
вже і прикували бронею і невиїздом, а вони досі не навчились працювати ефективніше, біда з цими неефективними працівниками, пороблено.
flyman
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