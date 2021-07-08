Про те, чи враховується стаж, якщо стоїш на обліку в центрі зайнятості відповідає "Пенсійний курєр".
Дивися повний текст Чи враховується стаж, якщо стоїш на обліку в центрі зайнятості.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 31 лип, 2021 09:15
Чи враховується стаж, якщо стоїш на обліку в центрі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи враховується стаж, якщо стоїш на обліку в центрі зайнятості.
Додано: Суб 31 лип, 2021 09:15
включается в страховой стаж - очень выгодное предложение. Ничего не делаешь, деньги дают нашару, и стаж идет. А другие ишачат. И пенсы голодают.
Додано: Суб 31 лип, 2021 14:55
p_a_l
а што не правильно?
государство должно обеспечивать (либо стимулировать) создание рабочих мест.
Если работы нету (и человек обратился в ЦЗ) вполне логично что ему должны оказывать помощь в том числе и в денежном ввиде и засчитывать период нахождение на учёте в ЦЗ в стаж.
Иначе зачем платить налоги?
Додано: Суб 31 лип, 2021 16:47
Вообщето предприниматели создают робочие места. Государству и тем боле чинуши даже в цз на тебя глубоко насрать)) возьми и сложи все льготы что они наплодили от бесплатного проезда до жилья тут бюджета америки не хватит дорогой платник налогов))
Додано: Суб 31 лип, 2021 19:18
uaprofi
У меня сосед, молодой 40 лет, в армии не служил, откупили, пол года числится в охране на закрытом пивзаводе, год на бирже стоит, так уже лет 18. Мама у него всего- навсего зам начальника санэпидемстанции, уже на пенсии, но не выгонишь, детей до пенсии нужно докормить. Правильно государство стимулирует, но не всех, а только избранных.
Додано: Суб 31 лип, 2021 21:45
Re: Чи враховується стаж, якщо стоїш на обліку в центрі...
стаж это как раз и есть уплата налогов, человек который стоит на учёте - ничего не платит. И самое главное то что когдв он стоит на учёте и получает компенсацию по безработице - он тратит уплаченные ранее налоги и налоги уплаченные другими работающими людьми. Потому по любой логике время стояния на учёте не должно идти в стаж.
Додано: Суб 31 лип, 2021 22:05
vitaliy_berdinskikh
человек когда работал - платил страховые взносы. значит когда фактически он потерял работу то "сработала страховка". И разумеется в некоторых случаях до 12 месяцев благодаря этой страховке - посещение ЦЗ вполне резонно засчитывать в страховой стаж.
Додано: Пон 02 сер, 2021 11:51
Re: Чи враховується стаж, якщо стоїш на обліку в центрі...
Разве я с этим спорил? Я именно это и написал.
Если мы начисляем стаж безработному который не платит ни в один из фондов и получает деньги из одного из них (фонда по безработице), то почему мы не начисляем стаж пенсионеру который точно так же не платит деньги ни в один фонд и получает деньги из одного из них (пенсионного)?
Где тут хоть какая-нибудь логика?
Стаж он же не сам по себе: это просто аналог колхозного трудодня оставшийся от советской солидарной системы. На самом деле стаж просто отображение времени в течение которого человек платил взносы в пенсионный фонд. Потому он и важен.
|