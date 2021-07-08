Чи враховується стаж, якщо стоїш на обліку в центрі...

Додано: Пон 02 сер, 2021 11:51

uaprofi написав: человек когда работал - платил страховые взносы. значит когда фактически он потерял работу то "сработала страховка". человек когда работал - платил страховые взносы. значит когда фактически он потерял работу то "сработала страховка".

uaprofi написав: И разумеется в некоторых случаях до 12 месяцев благодаря этой страховке - посещение ЦЗ вполне резонно засчитывать в страховой стаж. И разумеется в некоторых случаях до 12 месяцев благодаря этой страховке - посещение ЦЗ вполне резонно засчитывать в страховой стаж.

колхозного трудодня

человек платил взносы в пенсионный фонд

Разве я с этим спорил? Я именно это и написал.Если мы начисляем стаж безработному который не платит ни в один из фондов и получает деньги из одного из них (фонда по безработице), то почему мы не начисляем стаж пенсионеру который точно так же не платит деньги ни в один фонд и получает деньги из одного из них (пенсионного)?Где тут хоть какая-нибудь логика?Стаж он же не сам по себе: это просто аналогоставшийся от советской солидарной системы. На самом деле стаж просто отображение времени в течение которого. Потому он и важен.