Додано: Суб 22 лис, 2025 13:02

-- То що ми маємо з гуся ?

-- Шкварки



1. Суверенітет України буде підтверджено.



Суверенітет — це верховенство та самостійність держави або іншого суб’єкта у внутрішніх та міжнародних справах. Це означає, що держава має незалежність і повну владу на своїй території, а також самостійно вирішує питання зовнішньої політики, будучи рівноправним членом у міжнародних відносинах.

2. Між Росією, Україною та Європою буде укладено всеосяжну угоду про ненапад. Усі неоднозначності останніх 30 років вважатимуться врегульованими.



3. Очікується, що Росія не буде вторгатися в сусідні країни, а НАТО більше не буде розширюватися.



4. Між Росією і НАТО за посередництва США буде проведено діалог для розв’язання всіх безпекових питань і створення умов для деескалації, щоб забезпечити глобальну безпеку і збільшити можливості для співпраці та майбутнього економічного розвитку.



5. Україна отримає надійні гарантії безпеки.



6. Чисельність Збройних сил України буде обмежена до 600 000 військовослужбовців.



7. Україна погоджується закріпити в Конституції, що не буде вступати до НАТО, а НАТО погоджується закріпити у своїх статутах положення про те, що Україна не буде прийнята в майбутньому.



8. НАТО погоджується не розміщувати війська в Україні.



9. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі.



10. Гарантія США:



- США отримають компенсацію за надану гарантію;



- Якщо Україна вторгнеться в Росію, вона втратить гарантію;

- Якщо Росія вторгнеться в Україну, то, крім рішучої скоординованої військової відповіді, всі глобальні санкції буде відновлено, визнання нової території та всі інші вигоди цієї угоди буде скасовано;



- Якщо Україна без причини завдасть ракетного удару по Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде анульована.



11. Україна зберігає право на членство в ЄС і отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку, поки це питання розглядається.



12. Потужний глобальний пакет заходів для відновлення України, зокрема, але не обмежуючись:

- Створення Фонду розвитку України для інвестування в галузі, що швидко зростають, включно з технологіями, дата-центрами і штучним інтелектом.

- США співпрацюватимуть з Україною для спільної реконструкції, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, включно з трубопроводами та сховищами.

- Спільні зусилля з відновлення постраждалих районів для реконструкції та модернізації міст і житла.

- Розвиток інфраструктури.

- Видобуток корисних копалин і природних ресурсів.

- Світовий банк розробить спеціальний фінансовий пакет для прискорення цих робіт.



13. Росія буде реінтегрована в глобальну економіку:

- Поступове і поетапне зняття санкцій буде обговорюватися і узгоджуватися окремо.

- США укладуть довгострокову економічну угоду з Росією про співпрацю в галузі енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, дата-центрів, проєктів з видобутку рідкоземельних металів в Арктиці та інших можливостей.

- Росію буде запрошено повернутися в G8.



14. Заморожені активи будуть використані так:

- 100 млрд доларів заморожених російських активів будуть інвестовані в керовані США програми відновлення та інвестицій в Україну.

- США отримають 50% прибутку від цього проекту.

- Європа додасть ще 100 млрд доларів, щоб збільшити інвестиції у відновлення України. Європейські заморожені активи будуть розморожені.

- Решту заморожених російських коштів буде спрямовано до спільного американсько-російського інвестиційного фонду для реалізації проєктів у певних сферах.

- Цей фонд буде спрямований на зміцнення відносин і збільшення спільних інтересів, щоб створити сильний стимул не повертатися до конфлікту.



15. Буде створено спільну американо-російську робочу групу з питань безпеки для просування і забезпечення виконання всіх положень цієї угоди.



16. Росія закріпить у законі політику ненападу щодо Європи та України.



17. США і Росія домовляться про продовження терміну дії договорів з нерозповсюдження та контролю над ядерними озброєннями, зокрема Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.



18. Україна погоджується бути без’ядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.



19. Запорізьку АЕС буде запущено під наглядом МАГАТЕ, а вироблена електроенергія розподілятиметься порівну між Росією та Україною — 50:50.



20. Обидві країни зобов’язуються впровадити освітні програми в школах і суспільстві, спрямовані на розвиток розуміння і толерантності до різних культур та усунення расизму й упереджень:

- Україна прийме правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин.

- Обидві країни погоджуються скасувати всі дискримінаційні заходи і гарантувати права українських і російських ЗМІ та освіти.



- Усю нацистську ідеологію і діяльність має бути відкинуто і заборонено.



21. Території:

- Крим, Луганська та Донецька області будуть визнані де-факто російськими, зокрема Сполученими Штатами.



- Бойові дії в Херсонській та Запорізькій областях будуть заморожені вздовж лінії зіткнення, що означатиме де-факто визнання контролю за фактичною лінією.



- Росія відмовиться від інших узгоджених територій, які вона контролює поза цими п’ятьма регіонами.



- Українські війська залишать частину Донецької області, яку вони зараз контролюють; ця зона стане нейтральною демілітаризованою буферною територією, міжнародно визнаною як така, що належить Російській Федерації. Російські війська не увійдуть у цю демілітаризовану зону.



22. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей Росія і Україна зобов’язуються не змінювати їх силовим шляхом. Будь-які гарантії безпеки не діятимуть у разі порушення цього зобов’язання.



23. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро в комерційних цілях, а також буде укладено угоди про вільне транспортування зерна Чорним морем.



24. Буде створено гуманітарний комітет для вирішення невирішених питань:

- Обмін усіма полоненими і тілами за принципом «всіх на всіх»;

- Повернення всіх цивільних утримуваних осіб і заручників, включно з дітьми;

- Програма возз'єднання сімей;

- Заходи щодо полегшення страждань постраждалих від конфлікту.



25. Україна проведе вибори через 100 днів.



26. Усі сторони конфлікту отримають повну амністію за свої дії під час війни і погоджуються не висувати жодних претензій у майбутньому.



27. Ця угода буде юридично обов’язковою. Її виконання контролюватиме і гарантуватиме Рада миру на чолі з президентом Дональдом Дж. Трампом. За порушення накладатимуться санкції.



28. Після того, як усі сторони погодяться з меморандумом, режим припинення вогню настане негайно після відведення обома сторонами сил до узгоджених пунктів для початку виконання угоди.

ЭпиграфЧасть 11. 28 пунктовТобто, РФ не має право нав"язувати України, яка має бути мова державною і яка має бути церкваХіба за остані 30 років хтось нападав на Росію ?Це Росія нападалаАле цей пункт потрібно запам"ятатиОчікується ? Серьйозно ?Ні про щоЦе які саме надійні ?МожливоМожливоАле зміни в Конституції потребують процесуальних дій і це не швидкоЗ НАТО ще складніше, кажуть таке прописати неможливоМожливоАле знову, про які саме надійні гарантії іде мова ?Це тут взагалі до чого ?Ось воно що, тут про грошіА це як ?А якщо гроші за надану гарантію сплачено, а рішучої військової відповіді не відбудеться ?І на що може вплинути скасування визнання території, якщо росіяни вже будуть там ?Тобто, по Воронежу бити можна ?МожливоМожливоТут все для РосіїТобто, окрім 100 ярдів, всі інші гроші повертаються РФНу як тут, згодом, не продовжити війнуРосія і закон - це несумісні речіА хіба Україна зараз ядерна держава ?До чого тут це ?Це якась маячняДо бабки не ходи, українських ЗМІ в Росії не буде, а російські ЗМІ в Україні - будутьПовертаємось до п.1 - сувернітетВ Росії це поняття дуже широко трактуютьДля них кожен, хто розмовляє українською - нацистВ самій Росії ДШРГ "Русіч", командир якої Мільчаков казав, що він нацист - є структурним підрозділом МО РФДуже небезпечний прецедентДивимось вище, про ненапад.Там же про ненапад на Україну, а Росія вважає це своїй територією, то можуть починати бойові дії, що це ж "їхне"І РФ буже тоді педалювати, що "ми ж на Україну не нападаємо"Хтось дійсно вірить, що РФ піде з Харківської та Сумської областей ?Дійсно хтось повірить ?Війська не увійдуть, але у росіян багатосторічний досвід настамнєтстваТут широке поле для РФВ РФ вже писали, що це Україна планувала напасти на РФМожливоТут все гарноЧерез 100 днів від чого ?Наскільки я пам"ятаю, то сроки проведення виборів описані в законах"Панять і прастіть" ...То й ще гарант ...Стоп, спершу припинення вогню, а потім відведенняНіяк інакше