Toyota обіцяє знизити вартість акумуляторів для...

Додано: Нед 01 сер, 2021 08:31
Є більш цікава новина від Тойота
"Компанія Toyota виступила категорично проти переходу на електромобілі.
Про це повідомляє TheNewYorkTimes.
Так, керівництво одного з найбільших у світі автовиробників стверджує, що шкода від електромобілів більша, ніж від машин з двигунами внутрішнього згоряння. Більш того, топ-менеджмент Toyota розкритикував електромобілі та політику США з підтримки електричного транспорту.
Головним аргументом японської марки є викиди, які утворюються в результаті генерації електроенергії, небезпечніше для екології, ніж вихлопні гази машин з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ). Не кажучи вже про значну шкоду, пов’язану з видобутком літію та кобальту і забрудненням, яке викликано утилізацією відпрацьованих батарей.