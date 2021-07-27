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Toyota обіцяє знизити
вартість акумуляторів для...

Toyota обіцяє знизити вартість акумуляторів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 08:31

Toyota обіцяє знизити вартість акумуляторів для...

Пропонуємо до обговорення:
Японські компанії Toyota і Panasonic оголосили про те, що спільними зусиллями зможуть знизити вартість акумуляторів одразу на 50 відсотків. Це допоможе здешевити гібридні та електричні автомобілі, щоб конкурувати з корейськими та китайськими моделями.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 08:31

Є більш цікава новина від Тойота
"Компанія Toyota виступила категорично проти переходу на електромобілі.

Про це повідомляє TheNewYorkTimes.

Так, керівництво одного з найбільших у світі автовиробників стверджує, що шкода від електромобілів більша, ніж від машин з двигунами внутрішнього згоряння. Більш того, топ-менеджмент Toyota розкритикував електромобілі та політику США з підтримки електричного транспорту.
Головним аргументом японської марки є викиди, які утворюються в результаті генерації електроенергії, небезпечніше для екології, ніж вихлопні гази машин з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ). Не кажучи вже про значну шкоду, пов’язану з видобутком літію та кобальту і забрудненням, яке викликано утилізацією відпрацьованих батарей.
unicdima
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