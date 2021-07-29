Робота у Польщі для українців: що пропонують та скільки...
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Написаное не соответствует действительности. Большинство работ это 10 часовой рабочий день, обычно с 6.00 до 18.00 С понедельника по субботу , т.е. 240 часов в месяц. Оплата около 14-15 злотых в час. За вычетом всех расходов на месте, где-то 20 тысяч. грв в месяц. разумеется что вы здоровый человек. В большинстве случаев работодатель предоставляет жилье за небольшую плату, если снимать самому интерес становится меньше.
yegres написав:Написаное не соответствует действительности. Большинство работ это 10 часовой рабочий день, обычно с 6.00 до 18.00 С понедельника по субботу , т.е. 240 часов в месяц. Оплата около 14-15 злотых в час. За вычетом всех расходов на месте, где-то 20 тысяч. грв в месяц. разумеется что вы здоровый человек. В большинстве случаев работодатель предоставляет жилье за небольшую плату, если снимать самому интерес становится меньше.
Да ну ее, ту Польшу! То ли дело в родимом АТБ! 9400/(16*12)/7=7 зл/час
Выйдя на смену с толкнулся с тем что не было озвучено негде при трудоустройстве, мол график 4х4, но нужно брать подработки ( НУЖНО), поставив вопрос ребром кому это нужно, каста заместителей и управляющий магазина начали всячески давить, что я не прав и надо выходить вплоть до 3 подработок за выходные 4 дня если им это нужно, я решил поработать посмотреть что как, отработав месяц вместо 16 рабочих дней — 23 ожидал значительного прироста к зарплате, каково мое удивление было когда пришло вместо 9400 обычного оклада, 11400 всего на 2 тысячи больше https://www.vnutri.org/atb-market/
finuser382 написав:yegres 15 в час это очень круто ещё! Это для своих и по блату и не на первый год. Стандартную следует считать ставку 10 злотых. Это для 80% наших заробитчан на фабриках и заводах. Считаем по курсу - выходит 70 грн/час.
Минималка нетто где-то 13 зл/час. А если кто-то соглашается отдавать агентству 25-30% своей зарплаты, то кто ему доктор?