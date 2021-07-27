Розмір податків може коливатися від декількох десятків до сотень тисяч гривень і залежить від вартості об'єкта.
Дивися повний текст Податки при купівлі житла: чи можливо заощадити на оформленні угоди.
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Додано: Нед 01 сер, 2021 13:37
Податки при купівлі житла: чи можливо заощадити на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податки при купівлі житла: чи можливо заощадити на оформленні угоди.
Додано: Нед 01 сер, 2021 13:37
Во-первых, так называемый модуль ФДМУ выдает что угодно, но не рыночную стоимость, живет своей жизнью, глючит, и абсолютно не привязан ни к рынку, ни к логике, плюс там нельзя учесть состояние, повреждения и тд.
Во-вторых, быть согласным с теми бредовыми цифрами, что выдает фонд, может только идиот - модуль рисует заоблачные цифры с множеством нулей, с которых платить налоги и сборы.
В третьих, Оценочные фирмы за свои услуги берут не 3−4 тыс. грн., а гораздо меньше; ну и у Оценщика есть возможность ввести больше уточняющей информации, для более точной оценки (более приближенной к рынку).
В четвертых, услуги нотариуса стоят не 3−5 тыс. грн, а минимум в два раза больше.
Додано: Нед 01 сер, 2021 21:19
Re: Податки при купівлі житла: чи можливо заощадити на...
согласно НКУ он дает оценочную стоимость
Додано: Нед 01 сер, 2021 21:24
Re: Податки при купівлі житла: чи можливо заощадити на...
В пятых, госпошлина платится, если сделку оформляешь у гос.нотариуса, на то это и госпошлина
Додано: Нед 01 сер, 2021 23:22
Re: Податки при купівлі житла: чи можливо заощадити на...
Згідно із законом покупець зобов’язаний вказати в договорі ціну, яка не нижче оцінної.
Это правда? Или выдумки журналистов?
Если продавец и покупатель согласились продать-купить объект за 50 тыс долларов, а "оценочная стоимость" в каком-то модуле Фонда гос.имущества рисует 60 тыс долларов, то какого хрена нужно еще делать доп.оценку, якобы для снижения "оценочной стоимости"?
Какое отношение модуль Фонда Державного Майна вообще имеет к частной собственности?
На каком основании, по каким критериям он оценивает стоимость? Не являются ли его цифири "втручанням" в роботу рынка и рыночное ценообразование ?
п.с. Очень интересно, а прихватизаторы перед большой прихватизацией вгоняют данные в "модуль Фонда державного майна" ?
Додано: Пон 02 сер, 2021 03:06
А что в этом такого удивительного? Государство борется с широко распространённой практикой продать вышеупомянутый объект за 70 тысяч, в договоре написать 30 тысяч, остальное передать налом. Как может, так и борется.
Нечто аналогичное есть и для покупок за рубежом, которые по почте высылаются и обкладываются налогом, если стоимость выше 100 евро. Если таможне заявленная стоимость кажется заниженной, то она начинает требовать доказательств, что уплачено было именно столько. А может и сама таможенную стоимость объявить на своё усмотрение.
Додано: Пон 02 сер, 2021 07:44
Re: Податки при купівлі житла: чи можливо заощадити на...
хвантазии журнашлюх. В договоре указываешь любую сумму, а вот налог платишь с не ниже лценочной
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