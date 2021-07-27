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Податки при купівлі житла:
чи можливо заощадити на...

Податки при купівлі житла: чи можливо заощадити на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 13:37

Податки при купівлі житла: чи можливо заощадити на...

Пропонуємо до обговорення:
Розмір податків може коливатися від декількох десятків до сотень тисяч гривень і залежить від вартості об'єкта.

Дивися повний текст Податки при купівлі житла: чи можливо заощадити на оформленні угоди.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 13:37

Во-первых, так называемый модуль ФДМУ выдает что угодно, но не рыночную стоимость, живет своей жизнью, глючит, и абсолютно не привязан ни к рынку, ни к логике, плюс там нельзя учесть состояние, повреждения и тд.
Во-вторых, быть согласным с теми бредовыми цифрами, что выдает фонд, может только идиот - модуль рисует заоблачные цифры с множеством нулей, с которых платить налоги и сборы.
В третьих, Оценочные фирмы за свои услуги берут не 3−4 тыс. грн., а гораздо меньше; ну и у Оценщика есть возможность ввести больше уточняющей информации, для более точной оценки (более приближенной к рынку).
В четвертых, услуги нотариуса стоят не 3−5 тыс. грн, а минимум в два раза больше.
bazaland
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 21:19

Re: Податки при купівлі житла: чи можливо заощадити на...

bazaland написав:Во-первых, так называемый модуль ФДМУ выдает что угодно, но не рыночную стоимость...
согласно НКУ он дает оценочную стоимость
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 21:24

Re: Податки при купівлі житла: чи можливо заощадити на...

bazaland написав:Во-первых, так называемый модуль ФДМУ выдает что угодно, но не рыночную стоимость, живет своей жизнью, глючит, и абсолютно не привязан ни к рынку, ни к логике, плюс там нельзя учесть состояние, повреждения и тд.
Во-вторых, быть согласным с теми бредовыми цифрами, что выдает фонд, может только идиот - модуль рисует заоблачные цифры с множеством нулей, с которых платить налоги и сборы.
В третьих, Оценочные фирмы за свои услуги берут не 3−4 тыс. грн., а гораздо меньше; ну и у Оценщика есть возможность ввести больше уточняющей информации, для более точной оценки (более приближенной к рынку).
В четвертых, услуги нотариуса стоят не 3−5 тыс. грн, а минимум в два раза больше.


В пятых, госпошлина платится, если сделку оформляешь у гос.нотариуса, на то это и госпошлина
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 23:22

Re: Податки при купівлі житла: чи можливо заощадити на...

Перед укладенням договору купівлі-продажу потрібно провести оцінку об’єкта. Для цього покупцеві необхідно ввести всі параметри квартири або будинку в модуль Фонду державного майна, який автоматично видасть вартість житла. Як правило, зараз оцінна вартість навіть є вищою за ринкову. Якщо власник житла не згоден з цією ціною, то необхідно найняти оцінювача (а це додаткові витрати 3−4 тис. грн), який може знизити оцінну вартість не більше ніж на 20%. Згідно із законом покупець зобов’язаний вказати в договорі ціну, яка не нижче оцінної.


Згідно із законом покупець зобов’язаний вказати в договорі ціну, яка не нижче оцінної.

Это правда? Или выдумки журналистов?
Если продавец и покупатель согласились продать-купить объект за 50 тыс долларов, а "оценочная стоимость" в каком-то модуле Фонда гос.имущества рисует 60 тыс долларов, то какого хрена нужно еще делать доп.оценку, якобы для снижения "оценочной стоимости"?

Какое отношение модуль Фонда Державного Майна вообще имеет к частной собственности?
На каком основании, по каким критериям он оценивает стоимость? Не являются ли его цифири "втручанням" в роботу рынка и рыночное ценообразование ?
:? :roll:

п.с. Очень интересно, а прихватизаторы перед большой прихватизацией вгоняют данные в "модуль Фонда державного майна" ? :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 03:06

  Alex2007 написав:Згідно із законом покупець зобов’язаний вказати в договорі ціну, яка не нижче оцінної.
Это правда? Или выдумки журналистов?
Если продавец и покупатель согласились продать-купить объект за 50 тыс долларов, а "оценочная стоимость" в каком-то модуле Фонда гос.имущества рисует 60 тыс долларов, то какого хрена нужно еще делать доп.оценку, якобы для снижения "оценочной стоимости"?

А что в этом такого удивительного? Государство борется с широко распространённой практикой продать вышеупомянутый объект за 70 тысяч, в договоре написать 30 тысяч, остальное передать налом. Как может, так и борется.

Нечто аналогичное есть и для покупок за рубежом, которые по почте высылаются и обкладываются налогом, если стоимость выше 100 евро. Если таможне заявленная стоимость кажется заниженной, то она начинает требовать доказательств, что уплачено было именно столько. А может и сама таможенную стоимость объявить на своё усмотрение.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 07:44

Re: Податки при купівлі житла: чи можливо заощадити на...

Alex2007 написав:
Перед укладенням договору купівлі-продажу потрібно провести оцінку об’єкта. Для цього покупцеві необхідно ввести всі параметри квартири або будинку в модуль Фонду державного майна, який автоматично видасть вартість житла. Як правило, зараз оцінна вартість навіть є вищою за ринкову. Якщо власник житла не згоден з цією ціною, то необхідно найняти оцінювача (а це додаткові витрати 3−4 тис. грн), який може знизити оцінну вартість не більше ніж на 20%. Згідно із законом покупець зобов’язаний вказати в договорі ціну, яка не нижче оцінної.


Згідно із законом покупець зобов’язаний вказати в договорі ціну, яка не нижче оцінної.

Это правда? Или выдумки журналистов?...
хвантазии журнашлюх. В договоре указываешь любую сумму, а вот налог платишь с не ниже лценочной
GALeon
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