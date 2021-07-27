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Українцям анонсували
подорожчання олії до 100 гривень

Українцям анонсували подорожчання олії до 100 гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 06:41

Українцям анонсували подорожчання олії до 100 гривень

Пропонуємо до обговорення:
Восени вартість рослинної олії в Україні може зрости до 100 гривень за літр.

Дивися повний текст Українцям анонсували подорожчання олії до 100 гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 07:54

Подсолнечное масло во Франции 47грв /1л
https://www.auchan.fr/auchan-essentiel- ... r-C1241141

Подсолнечное масло в Украине 53грв /1л
https://auchan.zakaz.ua/ru/products/048 ... han-850ml/

Подсолнечное масло в России 36грв /1л
https://www.auchan.ru/product/maslo-kaz ... oe-900-ml/
yegres
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 08:09

Ценовой сговор, коррупция, монополия на цены в украине, когда это уже закончится?
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 08:09

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Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 08:29

Re: Українцям анонсували подорожчання олії до 100 гривень

Если повысят еще цену на подсолнечное масло, то будет то же, что и с заробитчанами: рынки завалят польским подсолнечным маслом, и майонезом, поступления в бюджет - уменшатся.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 08:34

Не думаю, навпаки, очікується падіння ціни на соняшникову олію з новим врожаєм
espanol
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 08:40

Re: Українцям анонсували подорожчання олії до 100 гривень

Ну - це стандартно як для нас майже - як тільки деякй час немає конкуренції з імпортом - наші орли намагаються задерти ціни "попереду планети всієї" - а там видно буде . Гречку теж обіцяли під сотню .... А її і так перестають в "старих" кількостях просто їсти . Почнуть олію везти з Малайзії чи навпаки - з Франції ...
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 08:54

  Investor_K написав:Анедохерали?

Zelya vybyrali ??? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 09:01

  yegres написав:Подсолнечное масло во Франции 47грв /1л
https://www.auchan.fr/auchan-essentiel- ... r-C1241141

Подсолнечное масло в Украине 53грв /1л
https://auchan.zakaz.ua/ru/products/048 ... han-850ml/

Подсолнечное масло в России 36грв /1л
https://www.auchan.ru/product/maslo-kaz ... oe-900-ml/

по всем вышеприведенным ссылками физически литр только во Франции ))
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 09:02

я в варшаве покупаю литр масла по 21 грн
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