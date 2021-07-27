Восени вартість рослинної олії в Україні може зрости до 100 гривень за літр.
Дивися повний текст Українцям анонсували подорожчання олії до 100 гривень.
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Додано: Пон 02 сер, 2021 06:41
Українцям анонсували подорожчання олії до 100 гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям анонсували подорожчання олії до 100 гривень.
Додано: Пон 02 сер, 2021 07:54
Подсолнечное масло во Франции 47грв /1л
Подсолнечное масло в Украине 53грв /1л
Подсолнечное масло в России 36грв /1л
Додано: Пон 02 сер, 2021 08:09
Ценовой сговор, коррупция, монополия на цены в украине, когда это уже закончится?
Додано: Пон 02 сер, 2021 08:29
Re: Українцям анонсували подорожчання олії до 100 гривень
Если повысят еще цену на подсолнечное масло, то будет то же, что и с заробитчанами: рынки завалят польским подсолнечным маслом, и майонезом, поступления в бюджет - уменшатся.
Додано: Пон 02 сер, 2021 08:34
Не думаю, навпаки, очікується падіння ціни на соняшникову олію з новим врожаєм
Додано: Пон 02 сер, 2021 08:40
Re: Українцям анонсували подорожчання олії до 100 гривень
Ну - це стандартно як для нас майже - як тільки деякй час немає конкуренції з імпортом - наші орли намагаються задерти ціни "попереду планети всієї" - а там видно буде . Гречку теж обіцяли під сотню .... А її і так перестають в "старих" кількостях просто їсти . Почнуть олію везти з Малайзії чи навпаки - з Франції ...
Додано: Пон 02 сер, 2021 09:01
по всем вышеприведенным ссылками физически литр только во Франции ))
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