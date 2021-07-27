Українцям анонсували подорожчання олії до 100 гривень

Для жарки лучше твердые жиры, они не становятся ядом при нагревании. А в салаты - льняное, оливковое, высокоолеиновое подсолнечное.
Обычное подсолнечное годится только на олифу.
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Додано: Пон 02 сер, 2021 23:32
Додано: Вів 03 сер, 2021 09:46
До того, олія при смаженні швидко вигорає, що провокує онкологічні захворювання. Словом, не було би щастя та нещастя допомогло. Хочу подякувати нашим оліярам, що задерли ціни і я почав цікавитися цією темою.
Додано: Вів 03 сер, 2021 10:56
по-моему кто-то уже "потерял берега"
Додано: Вів 03 сер, 2021 19:07
НДС - зло, тормоз развития государства.
Додано: Сер 04 сер, 2021 08:41
Только тссс-тихо, главное, чтобы всяке Штаты/Германии это не узнали -- а то как рванут без тормоза
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