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Українцям анонсували
подорожчання олії до 100 гривень

Українцям анонсували подорожчання олії до 100 гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 23:32

  Vovick написав:Mirax На солидоле еще полезнее:) Про насыщенные/ненасыщенные жиры слыхали?

Для жарки лучше твердые жиры, они не становятся ядом при нагревании. А в салаты - льняное, оливковое, высокоолеиновое подсолнечное.
Обычное подсолнечное годится только на олифу.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 09:46

До того, олія при смаженні швидко вигорає, що провокує онкологічні захворювання. Словом, не було би щастя та нещастя допомогло. Хочу подякувати нашим оліярам, що задерли ціни і я почав цікавитися цією темою.
Mirax
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 10:56

по-моему кто-то уже "потерял берега"

https://www.youtube.com/watch?v=4wXETGvY6p4
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 19:07

  demon0983886848 написав:по-моему кто-то уже "потерял берега"

https://www.youtube.com/watch?v=4wXETGvY6p4

НДС - зло, тормоз развития государства.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:41

  Schmit написав:
  demon0983886848 написав:по-моему кто-то уже "потерял берега"

https://www.youtube.com/watch?v=4wXETGvY6p4

НДС - зло, тормоз развития государства.

Только тссс-тихо, главное, чтобы всяке Штаты/Германии это не узнали -- а то как рванут без тормоза :lol:
_hunter
 
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