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Українцям анонсували
подорожчання олії до 100 гривень

Українцям анонсували подорожчання олії до 100 гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 09:46

До того, олія при смаженні швидко вигорає, що провокує онкологічні захворювання. Словом, не було би щастя та нещастя допомогло. Хочу подякувати нашим оліярам, що задерли ціни і я почав цікавитися цією темою.
Mirax
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 10:56

по-моему кто-то уже "потерял берега"

https://www.youtube.com/watch?v=4wXETGvY6p4
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 19:07

  demon0983886848 написав:по-моему кто-то уже "потерял берега"

https://www.youtube.com/watch?v=4wXETGvY6p4

НДС - зло, тормоз развития государства.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:41

  Schmit написав:
  demon0983886848 написав:по-моему кто-то уже "потерял берега"

https://www.youtube.com/watch?v=4wXETGvY6p4

НДС - зло, тормоз развития государства.

Только тссс-тихо, главное, чтобы всяке Штаты/Германии это не узнали -- а то как рванут без тормоза :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 15:11

Re: Українцям анонсували подорожчання олії до 100 гривень

_hunter написав:
  Schmit написав:
  demon0983886848 написав:по-моему кто-то уже "потерял берега"

https://www.youtube.com/watch?v=4wXETGvY6p4

НДС - зло, тормоз развития государства.

Только тссс-тихо, главное, чтобы всяке Штаты/Германии это не узнали -- а то как рванут без тормоза :lol:
В США нет НДС
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 15:24

  alter написав:
_hunter написав:
  Schmit написав:НДС - зло, тормоз развития государства.

Только тссс-тихо, главное, чтобы всяке Штаты/Германии это не узнали -- а то как рванут без тормоза :lol:
В США нет НДС

Точно?
Налоги на потребление взимаются с товаров и услуг и могут принимать различные формы. В Штатах НДС является наиболее распространенным налогом на потребление. Исключение затрат на бизнес делает налог на потребление одним из наиболее экономически эффективных средств увеличения налоговых поступлений.

https://iqdecision.com/nalogi-v-s-sh-a-obzor/
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 16:11

Українцям анонсували подорожчання олії до 100 гривень

_hunter написав:
  alter написав:
_hunter написав:[quote="5273848:Schmit"]
НДС - зло, тормоз развития государства.

Только тссс-тихо, главное, чтобы всяке Штаты/Германии это не узнали -- а то как рванут без тормоза :lol:
В США нет НДС

Точно?
Налоги на потребление взимаются с товаров и услуг и могут принимать различные формы. В Штатах НДС является наиболее распространенным налогом на потребление. Исключение затрат на бизнес делает налог на потребление одним из наиболее экономически эффективных средств увеличения налоговых поступлений.

https://iqdecision.com/nalogi-v-s-sh-a-obzor/[/quote]Да, точно. И это известно любому, кто хоть раз покупал что-то там.
Кроме того: «В Канаде и США отсутствует НДС, однако почти везде есть налог с продаж.»
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Налог_на_добавленную_стоимость

«Из развитых стран НДС отсутствует в США и Австралии, где вместо него действует налог с продаж по ставке от 2 % до 11 %.»
https://pravo.ua/articles/rozhdenie-i-razvitie-nds/

«The value-added tax brings in billions for other countries, but the U.S. doesn't have one»
https://www.cnbc.com/2021/06/21/this-ta ... he-us.html
Востаннє редагувалось alter в Сер 04 сер, 2021 16:25, всього редагувалось 1 раз.
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 16:23

  alter написав:
_hunter написав:
  Schmit написав:НДС - зло, тормоз развития государства.

Только тссс-тихо, главное, чтобы всяке Штаты/Германии это не узнали -- а то как рванут без тормоза :lol:
В США нет НДС

Точно?
Налоги на потребление взимаются с товаров и услуг и могут принимать различные формы. В Штатах НДС является наиболее распространенным налогом на потребление. Исключение затрат на бизнес делает налог на потребление одним из наиболее экономически эффективных средств увеличения налоговых поступлений.

https://iqdecision.com/nalogi-v-s-sh-a-obzor/[/quote]Да, точно. И это известно любому, кто хоть раз покупал что-то там.
Кроме того: «В Канаде и США отсутствует НДС, однако почти везде есть налог с продаж.»
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Налог_на_добавленную_стоимость[/quote]

tomayto, tomahto...
Если база налогооблажения -- одинаковая, платится налог -- в то же место, и платят его те же люди -- какая разница как этот налог называть -- VAT/sales tax/НДС?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 16:28

Re: Українцям анонсували подорожчання олії до 100 гривень

_hunter написав:tomayto, tomahto...
Если база налогооблажения -- одинаковая, платится налог -- в то же место, и платят его те же люди -- какая разница как этот налог называть -- VAT/sales tax/НДС?..


Думаю, вам лучше сначала разобраться в отличии этих двух разных налогов, НДС и налога с продаж, особенно касаясь Штатов, прежде чем так заявлять. Поскольку и база разная, и принципы начисления отличаются, и плательщики тоже разные.
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:32

Ви думаєте, що якщо зменшать податки то і ціни в магазинах зменшаються...
Наївні однако.
andrijk777
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