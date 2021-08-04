Українцям анонсували подорожчання олії до 100 гривень
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
До того, олія при смаженні швидко вигорає, що провокує онкологічні захворювання. Словом, не було би щастя та нещастя допомогло. Хочу подякувати нашим оліярам, що задерли ціни і я почав цікавитися цією темою.
Schmit написав:НДС - зло, тормоз развития государства.
Только тссс-тихо, главное, чтобы всяке Штаты/Германии это не узнали -- а то как рванут без тормоза
В США нет НДС
Точно?
Налоги на потребление взимаются с товаров и услуг и могут принимать различные формы. В Штатах НДС является наиболее распространенным налогом на потребление. Исключение затрат на бизнес делает налог на потребление одним из наиболее экономически эффективных средств увеличения налоговых поступлений.
_hunter написав:[quote="5273848:Schmit"] НДС - зло, тормоз развития государства.
Только тссс-тихо, главное, чтобы всяке Штаты/Германии это не узнали -- а то как рванут без тормоза
В США нет НДС
Точно?
Налоги на потребление взимаются с товаров и услуг и могут принимать различные формы. В Штатах НДС является наиболее распространенным налогом на потребление. Исключение затрат на бизнес делает налог на потребление одним из наиболее экономически эффективных средств увеличения налоговых поступлений.
Schmit написав:НДС - зло, тормоз развития государства.
Только тссс-тихо, главное, чтобы всяке Штаты/Германии это не узнали -- а то как рванут без тормоза
В США нет НДС
Точно?
Налоги на потребление взимаются с товаров и услуг и могут принимать различные формы. В Штатах НДС является наиболее распространенным налогом на потребление. Исключение затрат на бизнес делает налог на потребление одним из наиболее экономически эффективных средств увеличения налоговых поступлений.
_hunter написав:tomayto, tomahto... Если база налогооблажения -- одинаковая, платится налог -- в то же место, и платят его те же люди -- какая разница как этот налог называть -- VAT/sales tax/НДС?..
Думаю, вам лучше сначала разобраться в отличии этих двух разных налогов, НДС и налога с продаж, особенно касаясь Штатов, прежде чем так заявлять. Поскольку и база разная, и принципы начисления отличаются, и плательщики тоже разные.