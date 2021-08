Українцям анонсували подорожчання олії до 100 гривень

Додано: Сер 04 сер, 2021 16:11

НДС - зло, тормоз развития государства.

Только тссс-тихо, главное, чтобы всяке Штаты/Германии это не узнали -- а то как рванут без тормоза Только тссс-тихо, главное, чтобы всяке Штаты/Германии это не узнали -- а то как рванут без тормоза В США нет НДС В США нет НДС

Налоги на потребление взимаются с товаров и услуг и могут принимать различные формы. В Штатах НДС является наиболее распространенным налогом на потребление. Исключение затрат на бизнес делает налог на потребление одним из наиболее экономически эффективных средств увеличения налоговых поступлений.

Точно?[/quote]Да, точно. И это известно любому, кто хоть раз покупал что-то там.Кроме того: «В Канаде и США отсутствует НДС, однако почти везде есть налог с продаж.»Налог_на_добавленную_стоимость«Из развитых стран НДС отсутствует в США и Австралии, где вместо него действует налог с продаж по ставке от 2 % до 11 %.»«The value-added tax brings in billions for other countries, but the U.S. doesn't have one»