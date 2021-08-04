Українцям анонсували подорожчання олії до 100 гривень

alter написав:_hunter написав:tomayto, tomahto...
Если база налогооблажения -- одинаковая, платится налог -- в то же место, и платят его те же люди -- какая разница как этот налог называть -- VAT/sales tax/НДС?..
Думаю, вам лучше сначала разобраться в отличии этих двух разных налогов, НДС и налога с продаж, особенно касаясь Штатов, прежде чем так заявлять. Поскольку и база разная, и принципы начисления отличаются, и плательщики тоже разные.
В смысле "база разная и принципы начисления отличаются"? -- и там и там база -- стоимость проданного товара, начисление -- на нее же. Аналогично с плательщиками: в обоих случаях платит покупатель.