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Українцям анонсували
подорожчання олії до 100 гривень

Українцям анонсували подорожчання олії до 100 гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:42

  alter написав:
_hunter написав:tomayto, tomahto...
Если база налогооблажения -- одинаковая, платится налог -- в то же место, и платят его те же люди -- какая разница как этот налог называть -- VAT/sales tax/НДС?..


Думаю, вам лучше сначала разобраться в отличии этих двух разных налогов, НДС и налога с продаж, особенно касаясь Штатов, прежде чем так заявлять. Поскольку и база разная, и принципы начисления отличаются, и плательщики тоже разные.

В смысле "база разная и принципы начисления отличаются"? -- и там и там база -- стоимость проданного товара, начисление -- на нее же. Аналогично с плательщиками: в обоих случаях платит покупатель.
_hunter
 
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