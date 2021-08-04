Українцям анонсували подорожчання олії до 100 гривень
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_hunter написав:tomayto, tomahto... Если база налогооблажения -- одинаковая, платится налог -- в то же место, и платят его те же люди -- какая разница как этот налог называть -- VAT/sales tax/НДС?..
Думаю, вам лучше сначала разобраться в отличии этих двух разных налогов, НДС и налога с продаж, особенно касаясь Штатов, прежде чем так заявлять. Поскольку и база разная, и принципы начисления отличаются, и плательщики тоже разные.
В смысле "база разная и принципы начисления отличаются"? -- и там и там база -- стоимость проданного товара, начисление -- на нее же. Аналогично с плательщиками: в обоих случаях платит покупатель.
_hunter написав:tomayto, tomahto... Если база налогооблажения -- одинаковая, платится налог -- в то же место, и платят его те же люди -- какая разница как этот налог называть -- VAT/sales tax/НДС?..
Думаю, вам лучше сначала разобраться в отличии этих двух разных налогов, НДС и налога с продаж, особенно касаясь Штатов, прежде чем так заявлять. Поскольку и база разная, и принципы начисления отличаются, и плательщики тоже разные.
В смысле "база разная и принципы начисления отличаются"? -- и там и там база -- стоимость проданного товара, начисление -- на нее же. Аналогично с плательщиками: в обоих случаях платит покупатель.
Когда мне было непонятно и было нужно разобраться с sales tax, я брал их нормативку и читал, а не выкладывал свои заблуждения на форум. Если очень нужно, пройдите и вы этим путём. Если не очень нужно, просто примите тот факт, что это разные налоги.
alter написав: Думаю, вам лучше сначала разобраться в отличии этих двух разных налогов, НДС и налога с продаж, особенно касаясь Штатов, прежде чем так заявлять. Поскольку и база разная, и принципы начисления отличаются, и плательщики тоже разные.
В смысле "база разная и принципы начисления отличаются"? -- и там и там база -- стоимость проданного товара, начисление -- на нее же. Аналогично с плательщиками: в обоих случаях платит покупатель.
Когда мне было непонятно и было нужно разобраться с sales tax, я брал их нормативку и читал, а не выкладывал свои заблуждения на форум. Если очень нужно, пройдите и вы этим путём. Если не очень нужно, просто примите тот факт, что это разные налоги.
Понятно: "посылка у меня есть, но я вам ее не отдам" Еще раз: покупателю глубоко пофиг как называется налог, который он платит -- st/VAT/НДС/еще как-то. Если до букоф докапываться -- так в Штатах и бензина нет -- один gas какой-то.
unicdima написав:І це при тому, що Україна найбільший виробник та експортер олії у світі!!! Є дуже простий та швидкий спосіб понизити ціну, ввести заборону на експорт, поки ціна не знизиться приміром до 20грн і я вас запевняю, що через кілька днів вона така і буде.
І після цього Україна буде вже не "найбільший виробник та експортер олії у світі!!!". От же ж ці любителі "простих рішень".
Ага, захочуть вони втратити мільярди з експорту ради заробітку мільйонів тут. Такі ви знавці у всьому.