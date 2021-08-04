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Українцям анонсували
подорожчання олії до 100 гривень

Українцям анонсували подорожчання олії до 100 гривень
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на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:42

  alter написав:
_hunter написав:tomayto, tomahto...
Если база налогооблажения -- одинаковая, платится налог -- в то же место, и платят его те же люди -- какая разница как этот налог называть -- VAT/sales tax/НДС?..


Думаю, вам лучше сначала разобраться в отличии этих двух разных налогов, НДС и налога с продаж, особенно касаясь Штатов, прежде чем так заявлять. Поскольку и база разная, и принципы начисления отличаются, и плательщики тоже разные.

В смысле "база разная и принципы начисления отличаются"? -- и там и там база -- стоимость проданного товара, начисление -- на нее же. Аналогично с плательщиками: в обоих случаях платит покупатель.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 11:17

Українцям анонсували подорожчання олії до 100 гривень

_hunter написав:
  alter написав:
_hunter написав:tomayto, tomahto...
Если база налогооблажения -- одинаковая, платится налог -- в то же место, и платят его те же люди -- какая разница как этот налог называть -- VAT/sales tax/НДС?..


Думаю, вам лучше сначала разобраться в отличии этих двух разных налогов, НДС и налога с продаж, особенно касаясь Штатов, прежде чем так заявлять. Поскольку и база разная, и принципы начисления отличаются, и плательщики тоже разные.

В смысле "база разная и принципы начисления отличаются"? -- и там и там база -- стоимость проданного товара, начисление -- на нее же. Аналогично с плательщиками: в обоих случаях платит покупатель.
Когда мне было непонятно и было нужно разобраться с sales tax, я брал их нормативку и читал, а не выкладывал свои заблуждения на форум. Если очень нужно, пройдите и вы этим путём. Если не очень нужно, просто примите тот факт, что это разные налоги.
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 11:22

  alter написав:
_hunter написав:
  alter написав:
Думаю, вам лучше сначала разобраться в отличии этих двух разных налогов, НДС и налога с продаж, особенно касаясь Штатов, прежде чем так заявлять. Поскольку и база разная, и принципы начисления отличаются, и плательщики тоже разные.

В смысле "база разная и принципы начисления отличаются"? -- и там и там база -- стоимость проданного товара, начисление -- на нее же. Аналогично с плательщиками: в обоих случаях платит покупатель.
Когда мне было непонятно и было нужно разобраться с sales tax, я брал их нормативку и читал, а не выкладывал свои заблуждения на форум. Если очень нужно, пройдите и вы этим путём. Если не очень нужно, просто примите тот факт, что это разные налоги.

Понятно: "посылка у меня есть, но я вам ее не отдам" :lol:
Еще раз: покупателю глубоко пофиг как называется налог, который он платит -- st/VAT/НДС/еще как-то. Если до букоф докапываться -- так в Штатах и бензина нет -- один gas какой-то.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:14

  Schmit написав:
  unicdima написав:І це при тому, що Україна найбільший виробник та експортер олії у світі!!!
Є дуже простий та швидкий спосіб понизити ціну, ввести заборону на експорт, поки ціна не знизиться приміром до 20грн і я вас запевняю, що через кілька днів вона така і буде.

І після цього Україна буде вже не "найбільший виробник та експортер олії у світі!!!".
От же ж ці любителі "простих рішень".

Ага, захочуть вони втратити мільярди з експорту ради заробітку мільйонів тут.
Такі ви знавці у всьому.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:23

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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:32

  _hunter написав:Понятно: "посылка у меня есть, но я вам ее не отдам" :lol:
Еще раз: покупателю глубоко пофиг как называется налог, который он платит -- st/VAT/НДС/еще как-то. Если до букоф докапываться -- так в Штатах и бензина нет -- один gas какой-то.


Покупателю возможно и "глубоко пофиг", тем не менее, это разные налоги с разной сутью и администрированием.
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:41

  alter написав:
  _hunter написав:Понятно: "посылка у меня есть, но я вам ее не отдам" :lol:
Еще раз: покупателю глубоко пофиг как называется налог, который он платит -- st/VAT/НДС/еще как-то. Если до букоф докапываться -- так в Штатах и бензина нет -- один gas какой-то.


Покупателю возможно и "глубоко пофиг", тем не менее, это разные налоги с разной сутью и администрированием.

Да-да: как я уже писал -- в Штатах бензина нет -- сплош какой-то газолин в баки заливают.
Суть у обоих одна: косвенный налог, взимаемый с покупателей в момент приобретения товаров/услуг. А администрирование разное сугубо по причине разных администраций :) (Штатовска/"европейская" -- если что). Вот если б была страна, где и VAT и sales tax одновременно ходили -- я бы согласился, что это разные вещи. А так -- разные названия непрямых "поборов".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:15

  _hunter написав:
  alter написав:
  _hunter написав:Понятно: "посылка у меня есть, но я вам ее не отдам" :lol:
Еще раз: покупателю глубоко пофиг как называется налог, который он платит -- st/VAT/НДС/еще как-то. Если до букоф докапываться -- так в Штатах и бензина нет -- один gas какой-то.


Покупателю возможно и "глубоко пофиг", тем не менее, это разные налоги с разной сутью и администрированием.

Да-да: как я уже писал -- в Штатах бензина нет -- сплош какой-то газолин в баки заливают.
Суть у обоих одна: косвенный налог, взимаемый с покупателей в момент приобретения товаров/услуг. А администрирование разное сугубо по причине разных администраций :) (Штатовска/"европейская" -- если что). Вот если б была страна, где и VAT и sales tax одновременно ходили -- я бы согласился, что это разные вещи. А так -- разные названия непрямых "поборов".


По НДС есть налоговый кредит, по ST нет. НДС взымается с услуг, ST не взымается. НДС у нас платится практически со всего, ST только с розничных продаж и т.д. и т.п.
Я ж писал вам уже, Даннинг-Крюгер во всей красе.
alter
 
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  #<1 ... 3456
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