РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 12:17

  Бетон написав:У знайомої пропала електрика в кімнаті хруща. Приходило декілька спеціалістів, сканували щось, взяли декілька тисяч, результат нульовий.
Потім прийшов штемп без нічого і за 3.5 тисячі методом дедукції вказав на гвоздь, який нещодавно її батя вбив у стіну щоб картину почепить.

В совкошлаку специ помірно беруть
В новодуді коефіцієнт 1,5 - 4
за 3.5 тисячі тільки вказав?
Загальна ціна батіного цвяха яка?
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 12:21

  akurt написав:
  UA написав:Пасивний дохід
Квартиранти за 900 доларів звичайно ще й скандал закатали?

Всіх подробиць цієї сумної історії не питав, але квартиранти вийшли з того будинка, бо збираються за кордон. Власник вдало та вчасно закрив двері та браму. Квартиранти вимагають повернути 900$ завдатку - а орендодавець не тільки не повертає, але ще заблокував повернення їм більшості речей, які вони притаскали за 3 роки життя.
Цікаво, що орендарі - не з Пакистану і не з Індії, а наші, харківʼяни…
Здається, орендодавець дуже сумує за деякими речами:
- що вимагав за той будинок 600 000$ десь три роки тому - давали 350 000$ - і він не віддав; а зараз дають 190 000$ - не віддає…
- що 2 роки тому побудував третій будинок для себе, коханого, який обійшовся в приблизно в 450 000$ і в якому зараз крім нього мешкає ще і собачка однієї з дочок;
- що не продав все вчасно та не купив невеличку квартиру в 100 кв.м у Відні, де мешкають дві дочки, один плодовитий зять (другого вигнали ще в Києві), та троє онуків…

Реально опинився у розбитого корита:
- має три земельних ділянки, а фактично три благовлаштованих парка в елітному поселенні піді Львовом;
- має три будинка в 2-3 поверхи кожний;
- має дуже велике бажання жити за кордоном; правда, чомусь не дуже хоче жити з дочками. Він трохи жив в приймах в однієї з дочок - у тієї у Відні 4-к квартира великої площі в центрі Відня, дочка поселила маму та тата в найменшу кімнату. І навіть годувала зранку штруделями з кавою, але їм не сподобалося так жити… бо у Львові набудували реальних палаців…

Враження, що квартирантів ще довго не буде тримати…
Враження, що не навчився вчасно продавати нерухоме майно…
Мені задаться, що більше за всіх сумує той єдиний зять, якого він вивіз (доня вже вчилася у віденському університеті) у Відень ще 10 роков тому та непогано влаштував на життя із своєю дочкою...
Уявляє зять - а як відомо "Зять любе взять" - як батько жінки привіз би у пакетах з АТБ 600 000 доларів готівкою...
А так привезе тільки собачку своєї жінки...

В Україні можна володіти лише забацанами гостинками.
Клас житла повинен відповідати класу території.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 19:07

  UA написав:
  Бетон написав:У знайомої пропала електрика в кімнаті хруща. Приходило декілька спеціалістів, сканували щось, взяли декілька тисяч, результат нульовий.
Потім прийшов штемп без нічого і за 3.5 тисячі методом дедукції вказав на гвоздь, який нещодавно її батя вбив у стіну щоб картину почепить.

В совкошлаку специ помірно беруть
В новодуді коефіцієнт 1,5 - 4
за 3.5 тисячі тільки вказав?
Загальна ціна батіного цвяха яка?

Кошторис батіної допомоги:
Квитки з Хмельниччини в Київ і назад
Їжа
Цвях
Електрик 1 і 2
Електрик агата крісті
Святковий стіл
Тисяч 10.

Наступна допомога баті - забочинив відкоси. Підлога на кухні 4 см перепад.
Зато.
Батя на смітнику знайшов палку рівно з перепадом і всунув під стіл, елегантно вийшов з положення.
Як тобі таке, Ілон Маск?

Я тобі кажу, нічого вигадувати не треба, анекдоти бери прямо з життя, всцятись можна
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 06:17

Вітаю шановне панство.
Запронували 100 літній капітальний цегляний будинок за прийнятні кошти.
По будинку є невеликі тріщини.
Власник каже що для будинків такого віку це нормальна річ.
Як важає панство можна купувати так чи краще щамовити технічне обстеження ?
За місяць закінчилось перекладання труб по вулиці. Траншея була в 2 метрах від стін.
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображення

Тріщини невеликі. Не через весь будинок.
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 11:12

Хомякоид Невеликі тріщини з часом можуть збільшуватись.
Очевидно, треба замовляти експертизу. Можливо, зміцнювати фундамент
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:12

  Frant написав:Хомякоид Невеликі тріщини з часом можуть збільшуватись.
Очевидно, треба замовляти експертизу. Можливо, зміцнювати фундамент


Так, де які знайомі так і радять.
Але з іншого боку виглядає дивним, будинок простояв 100 років, і почне раптово розповзатись.
Ніяких перепланувань да надбудов не було останні принаймні 20 років.

Тільки заміна водопровідних труб по вулиці.
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:15

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

2 метра від фундаменту.. Не міг він зрушити?
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 13:06

  Hotab написав:2 метра від фундаменту.. Не міг він зрушити?


Не настільки спец в будівництві.
В фундаменті як ззовні так і всередині в підвалі видимих тріщин в периметрі не має.

Єдина тріщина в фундаменті над віконцем в підвал на фото.

Можливо тріщини пішли після трамбовочних робіт ? Тоді як на мене все ок.
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 15:31

  Хомякоид написав:
  Hotab написав:2 метра від фундаменту.. Не міг він зрушити?


Не настільки спец в будівництві.
В фундаменті як ззовні так і всередині в підвалі видимих тріщин в периметрі не має.

Єдина тріщина в фундаменті над віконцем в підвал на фото.

Можливо тріщини пішли після трамбовочних робіт ? Тоді як на мене все ок.

Ні, зовсім не окей. Тріщин не повинно бути. Тим більше, в фундаменті. Ми тут лише язиками полощемо. Варто найняти спеціалістів і вислухати їх думку.
