Хомякоид написав:Вітаю шановне панство.
Запронували 100 літній капітальний цегляний будинок за прийнятні кошти.
По будинку є невеликі тріщини.
Власник каже що для будинків такого віку це нормальна річ.
Як важає панство можна купувати так чи краще щамовити технічне обстеження ?
За місяць закінчилось перекладання труб по вулиці. Траншея була в 2 метрах від стін.
Тріщини невеликі. Не через весь будинок.
Выполняя нередко такие реконструкции:
1. Такие дома не имеют конструктивно жёсткого диска, т.е. монолитных железобетонных элементов, воспринимающих растяжения от просадки.
В районе Основания Фунламентов, перекрытия, кровли.
Изменения гидрогеологии, траншеи могли запустить начало просадки.
Трещины над окнами свидетельство просадки углов, например.
В таком доме придётся:
Откапывать поочерёдно углы, бетонируя усиления, затем захватками соблюдая длину анкеровки, добетонировать сплошной фундамент в виде трапеции, захватывая подошву.
Ещё сложнее придётся мучиться с отметкой потолка. Там нужно будет мудрить стальные обоймы по периметру, имитируя монолитный ж.б. пояс. Кароч гемор это всё.