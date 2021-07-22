Американські компанії Pfizer Inc і Moderna Inc підвищили ціни на свої вакцини від коронавірусу в останніх контрактах щодо поставок до Європейського Союзу.
Дивися повний текст Pfizer і Moderna підвищили ціни на вакцини для Євросоюзу – FТ.
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Додано: Пон 02 сер, 2021 10:44
Pfizer і Moderna підвищили ціни на вакцини для Євросоюзу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Pfizer і Moderna підвищили ціни на вакцини для Євросоюзу – FТ.
Додано: Пон 02 сер, 2021 10:47
Re: Pfizer і Moderna підвищили ціни на вакцини для Євросоюзу
по сравнению с убытками от ковида это даже не копейки, а пыль.
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