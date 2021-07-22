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Pfizer і Moderna підвищили ціни
на вакцини для Євросоюзу...

Pfizer і Moderna підвищили ціни на вакцини для Євросоюзу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 10:44

Pfizer і Moderna підвищили ціни на вакцини для Євросоюзу...

Пропонуємо до обговорення:
Американські компанії Pfizer Inc і Moderna Inc підвищили ціни на свої вакцини від коронавірусу в останніх контрактах щодо поставок до Європейського Союзу.

Дивися повний текст Pfizer і Moderna підвищили ціни на вакцини для Євросоюзу – FТ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 10:47

Re: Pfizer і Moderna підвищили ціни на вакцини для Євросоюзу

по сравнению с убытками от ковида это даже не копейки, а пыль.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 11:04

Финансы возомнили себя Фейсбуком?
p_a_l
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