RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський доручив підняти
зарплати медиків до...

Зеленський доручив підняти зарплати медиків до...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 11:23

Зеленський доручив підняти зарплати медиків до...

Пропонуємо до обговорення:
Серед питань, які обговорила Рада національної безпеки та оборони у п'ятницю, був стан медичної системи України та грошове забезпечення медичних працівників.

Дивися повний текст Зеленський доручив підняти зарплати медиків до максимально можливого рівня.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94771
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 11:24

Главное пообещать, а там, глядишь, и ковид закончится.
alter
 
Повідомлень: 673
З нами з: 14.05.08
Подякував: 311 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fiona98 і 43 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплати українських ІТ-спеціалістів 1, 2
R2 » Вів 27 лип, 2021 15:11
15 1464
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 сер, 2021 18:06
SMOKE
Зеленський оголосив про готовність отримати транш МВФ
R2 » Сер 28 лип, 2021 23:07
5 347
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лип, 2021 23:55
vitaliy_berdinskikh
Зеленський пояснив, що буде з тарифами на газ і...
R2 » Сер 28 лип, 2021 13:18
9 694
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 17:33
alt402

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.