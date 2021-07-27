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Зеленський доручив підняти зарплати медиків до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 сер, 2021 11:23
Пропонуємо до обговорення:
Серед питань, які обговорила Рада національної безпеки та оборони у п'ятницю, був стан медичної системи України та грошове забезпечення медичних працівників.
Дивися повний текст Зеленський доручив підняти зарплати медиків до максимально можливого рівня
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Додано: Пон 02 сер, 2021 11:24
Главное пообещать, а там, глядишь, и ковид закончится.
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