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Зеленський доручив підняти зарплати медиків до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 сер, 2021 11:23
Пропонуємо до обговорення:
Серед питань, які обговорила Рада національної безпеки та оборони у п'ятницю, був стан медичної системи України та грошове забезпечення медичних працівників.
Дивися повний текст Зеленський доручив підняти зарплати медиків до максимально можливого рівня
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R2
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Додано: Пон 02 сер, 2021 11:24
Главное пообещать, а там, глядишь, и ковид закончится.
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alter
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Додано: Пон 02 сер, 2021 14:34
Это как зарплаты учителей по 4.5 К евро. Уже тратят наверно :)
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Nicolas21
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Додано: Пон 02 сер, 2021 15:51
Ну надо дождаться пока все разбегутся, а потом уже поднимать
В мойом районе большая часть врачей уже свалила. Заключить договор с семейным врачом уже нельзя - врачей которые не заполнены под завязку нема.
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ssnet
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Додано: Пон 02 сер, 2021 15:58
Нову хвилю корони чекають на осінь. Підвищення планні після 1 січня буде тим хто залишиться живим і надалі ішачитиме в цій країні. БРАВО ! Задовбали вже.
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mikhail_kotsovskiy
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Додано: Пон 02 сер, 2021 16:51
ssnet написав:
Ну надо дождаться пока все разбегутся, а потом уже поднимать
В мойом районе большая часть врачей уже свалила. Заключить договор с семейным врачом уже нельзя - врачей которые не заполнены под завязку нема.
Ну хоть бы область этого "мойом районе" указать бы -- потому как в мойом районе в прошлом месяце я просто пришел и подписал декларацию с семейником...
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_hunter
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Додано: Пон 02 сер, 2021 17:46
А что толку от этой декларации с семейным врачем?Бардак,лечить ни кто не хочет.
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sena_2008atp
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Додано: Пон 02 сер, 2021 18:29
sena_2008atp написав:
А что толку от этой декларации с семейным врачем?Бардак,лечить ни кто не хочет.
Поддержу. Толку от этой декларации для работающего и ценящего своё время человека(не обязательно богатого!)-ноль целых, хрен десятых!
Неделю назад получил небольшую травму, заехал по дороге в Санталён в Ирпене-говорят могут записать на 16-30 (дело было утром), не проблема, еду дальше-Добробут в полукилометре. Принял хирург через 3 минуты, ещё через 20 получил диагноз и рецепт аж на 160 грн и сам прием 670. Сколько времени и денег пришлось бы потратить в районной поликлинике-вменяемые люди думаю догадываются.
п.с. У Хантера, как обычно, любые нововведения власти-хорошо и правильно. Прям по классике: "любая власть от бога". Не понятно только, что он такой успешный в райполиклинеке надеется на шару получить и главное зачем тогда так долго ждал, что бы записаться?
п.с. Захожу сюда редко, так что если на чьё то сообщение не ответил, звыняйте.
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drevlyanin
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Додано: Пон 02 сер, 2021 22:50
Зеленский поручил поднять зарплаты медиков до максимально возможного уровня - не читая статьи, наверно рубля на 2 больше.
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p_a_l
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Додано: Вів 03 сер, 2021 06:40
Треба діставати свій диплом і проходити курси підвищення кваліфікації? Не вірю!!! Знову брешуть!
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bobo
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