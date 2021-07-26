Національне агентство з питань запобігання корупції завершило повні перевірки 294 декларацій.
Дивися повний текст У деклараціях депутатів та чиновників виявили порушень на понад 225 мільйонів гривень.
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Додано: Пон 02 сер, 2021 17:48
У деклараціях депутатів та чиновників виявили порушень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У деклараціях депутатів та чиновників виявили порушень на понад 225 мільйонів гривень.
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