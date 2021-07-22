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У Нацбанку прогнозують
підвищення облікової ставки до...

У Нацбанку прогнозують підвищення облікової ставки до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 20:15

У Нацбанку прогнозують підвищення облікової ставки до...

Пропонуємо до обговорення:
НБУ доведеться ще раз підвищити облікову ставку на 0,5 в. п.

Дивися повний текст У Нацбанку прогнозують підвищення облікової ставки до кінця року.
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 20:15

ну как ты там, ипотека под 7%?
ruslan42212
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Модератори: Ірина_, Модератор

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