НБУ доведеться ще раз підвищити облікову ставку на 0,5 в. п.
Дивися повний текст У Нацбанку прогнозують підвищення облікової ставки до кінця року.
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Додано: Пон 02 сер, 2021 20:15
У Нацбанку прогнозують підвищення облікової ставки до...
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Дивися повний текст У Нацбанку прогнозують підвищення облікової ставки до кінця року.
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