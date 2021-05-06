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В Естонії створили спрей від коронавірусу: захищає і від...
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Додано: Пон 02 сер, 2021 21:57
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Postimees.
Дивися повний текст В Естонії створили спрей від коронавірусу: захищає і від штаму «Дельта»
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Додано: Пон 02 сер, 2021 21:58
но лечит, увы, только через задний проход
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cohan
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Додано: Вів 03 сер, 2021 08:28
cohan написав:
но лечит, увы, только через задний проход
В Естонії лабораторні дослідження спрею для носа з антитілами до коронавірусу, розробленого у співпраці з естонськими компаніями та університетами, довели його ефективність у блокуванні поширеного наразі дельта-штаму коронавірусу.
Про це повідомляє Postimees.
Ну нифига себе у вас голова подопустилась
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Додано: Сер 04 сер, 2021 17:11
Двусмысленности в юридических формулировках это All Times HI-T!!!
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hodkonem36
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