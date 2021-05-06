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В Естонії створили спрей від
коронавірусу: захищає і від...

В Естонії створили спрей від коронавірусу: захищає і від...
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 21:57

В Естонії створили спрей від коронавірусу: захищає і від...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Postimees.

Дивися повний текст В Естонії створили спрей від коронавірусу: захищає і від штаму «Дельта».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 21:58

но лечит, увы, только через задний проход
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 08:28

  cohan написав:но лечит, увы, только через задний проход

В Естонії лабораторні дослідження спрею для носа з антитілами до коронавірусу, розробленого у співпраці з естонськими компаніями та університетами, довели його ефективність у блокуванні поширеного наразі дельта-штаму коронавірусу.

Про це повідомляє Postimees.

Ну нифига себе у вас голова подопустилась :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 17:11

Двусмысленности в юридических формулировках это All Times HI-T!!!
hodkonem36
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