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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1933193419351936

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 243
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
26%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
34
Користуюся одним
11%
27
В жодному
12%
30
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:47

  klug написав:
Національний банк України оштрафував дві найбільші мережі терміналів – EasyPay та City24 – на 135 млн грн кожну. У регуляторі вважають, що термінали самообслуговування перетворилися на одне з джерел потрапляння «чорної» готівки у банківську систему.

І так вже навіть щоб 5к собі закинути треба мазок і зішкріб здати і все ще мало...

щось надто сильно. є ще щось. сьогодні не зміг поповнитися ні там, ні там...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:51

Shaman
На карту свого банку (умовного ПУМБ) і розкидати куди треба.
Питання «де ви всі берете тисячі кешу» я вже не ставлю) У мене кеша тижнями в руках не буває))
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:59

  Hotab написав:Shaman
На карту свого банку (умовного ПУМБ) і розкидати куди треба.
Питання «де ви всі берете тисячі кешу» я вже не ставлю) У мене кеша тижнями в руках не буває))

а де ж ці термінали ПУМБа - до них через пів-міста їхати треба. варіант Моно є - але поки не хочу, подивимось. Моно до речі своїх терміналів понаставив. може це вуха Моно в наїзді на мережі терміналів? :roll:
Shaman
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