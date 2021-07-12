«Газпром» відмовився бронювати додаткові транзитні...
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Російський газовий монополіст "Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності України. "Оператор ГТС України" виставляв тверді додаткові потужності на четвертий квартал 2021 року в обсязі 9,8 млн куб.м на добу.
Только слепой идиот не поймет, что таким образом, газпром уже с полгода как, начал "газовую войну", и за ввод СП-2, и заодно создав проблему Украине с закачкой в пгх на зимний период. И все эти басни со стороны Германии про то, что "если рф будет использовать газ в политических целях против Украины, то мы не позволим и будут им санкции" - чистый блеф. СП-2 еще не достроили, а УЖЕ используют в политической игре по-полной программе. Ведь на спотовые цены сегодня ориентируется только одно государство в Европе - Украина (точнее говоря, ее чиновники-хапуги). Все остальные страны сидят на долгосрочных многогодовых контрактах, с стоимостью поставки примерно 250-300 баксов.
Як на мене, спалювання газу це варварство. Я бачу такий шлях: 1. Видобуток урану в Україні та виготовлення ядерного палива для АЕС. 2. Добудова блоків АЕС, повернення в експлуатацію вцілілих блоків ЧАЕС. 3. Опалення електрикою, використання теплових помп, перехід з газових на електричні плити для приготування їжі. Газ тільки для хімічної промисловості, гадаю, для цього власного видобутку нам вистачить з головою.
0mage0 написав:Як на мене, спалювання газу це варварство. Я бачу такий шлях: 1. Видобуток урану в Україні та виготовлення ядерного палива для АЕС. 2. Добудова блоків АЕС, повернення в експлуатацію вцілілих блоків ЧАЕС. 3. Опалення електрикою, використання теплових помп, перехід з газових на електричні плити для приготування їжі. Газ тільки для хімічної промисловості, гадаю, для цього власного видобутку нам вистачить з головою.
А зачем так сложно-то??? Проще в каждом городе по атомной ТЭЦ построить -- от них и отапливаться. А газовые плиты только в хрущах да в селах и остались. Но там банально проводка да трансформаторы столько не потянут. А жильцы в модернизацию денег фиг вложат...