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«Газпром» відмовився бронювати
додаткові транзитні...

«Газпром» відмовився бронювати додаткові транзитні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 23:19

«Газпром» відмовився бронювати додаткові транзитні...

Пропонуємо до обговорення:
Російський газовий монополіст "Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності України. "Оператор ГТС України" виставляв тверді додаткові потужності на четвертий квартал 2021 року в обсязі 9,8 млн куб.м на добу.

Дивися повний текст «Газпром» відмовився бронювати додаткові транзитні потужності України.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 23:19

Только слепой идиот не поймет, что таким образом, газпром уже с полгода как, начал "газовую войну", и за ввод СП-2, и заодно создав проблему Украине с закачкой в пгх на зимний период.
И все эти басни со стороны Германии про то, что "если рф будет использовать газ в политических целях против Украины, то мы не позволим и будут им санкции" - чистый блеф. СП-2 еще не достроили, а УЖЕ используют в политической игре по-полной программе.
Ведь на спотовые цены сегодня ориентируется только одно государство в Европе - Украина (точнее говоря, ее чиновники-хапуги).
Все остальные страны сидят на долгосрочных многогодовых контрактах, с стоимостью поставки примерно 250-300 баксов.


Сидим дальше, хлопаем ушами и жуем эту "лапшу" :evil:
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EKO
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:59

Як на мене, спалювання газу це варварство. Я бачу такий шлях:
1. Видобуток урану в Україні та виготовлення ядерного палива для АЕС.
2. Добудова блоків АЕС, повернення в експлуатацію вцілілих блоків ЧАЕС.
3. Опалення електрикою, використання теплових помп, перехід з газових на електричні плити для приготування їжі.
Газ тільки для хімічної промисловості, гадаю, для цього власного видобутку нам вистачить з головою.
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 09:12

  0mage0 написав:Як на мене, спалювання газу це варварство. Я бачу такий шлях:
1. Видобуток урану в Україні та виготовлення ядерного палива для АЕС.
2. Добудова блоків АЕС, повернення в експлуатацію вцілілих блоків ЧАЕС.
3. Опалення електрикою, використання теплових помп, перехід з газових на електричні плити для приготування їжі.
Газ тільки для хімічної промисловості, гадаю, для цього власного видобутку нам вистачить з головою.

А зачем так сложно-то??? Проще в каждом городе по атомной ТЭЦ построить -- от них и отапливаться.
А газовые плиты только в хрущах да в селах и остались. Но там банально проводка да трансформаторы столько не потянут. А жильцы в модернизацию денег фиг вложат...
_hunter
 
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