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МВФ виділить $650 мільярдів на
підтримку світової економіки

МВФ виділить $650 мільярдів на підтримку світової економіки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 10:12

МВФ виділить $650 мільярдів на підтримку світової економіки

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба МВФ.

Дивися повний текст МВФ виділить $650 мільярдів на підтримку світової економіки.
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