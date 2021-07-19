Про це повідомляє прес-служба МВФ.
Дивися повний текст МВФ виділить $650 мільярдів на підтримку світової економіки.
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Додано: Вів 03 сер, 2021 10:12
МВФ виділить $650 мільярдів на підтримку світової економіки
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Дивися повний текст МВФ виділить $650 мільярдів на підтримку світової економіки.
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