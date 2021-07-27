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Президент підписав закон
про штрафи за порушення...

Президент підписав закон про штрафи за порушення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 10:23

Президент підписав закон про штрафи за порушення...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження адміністративної відповідальності за порушення у сфері габаритно-вагового контролю.

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R2
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Выгодные штрафы, недорого их платить, с учетом того что ловят редко - вообще халява.
wild2006
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За перевантаження потрібно забирати автомобіль, щоб водій сам вимагав, бігав і перевіряв, чи все нормально.
Rainbow
 
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