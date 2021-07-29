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«Доступна іпотека 7%»:
скільки вже набрали

«Доступна іпотека 7%»: скільки вже набрали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 10:37

«Доступна іпотека 7%»: скільки вже набрали

Пропонуємо до обговорення:
Про це "повідомляє" Мінфін.

Дивися повний текст «Доступна іпотека 7%»: скільки вже набрали.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 10:37

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wild2006
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Модератори: Ірина_, Модератор

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