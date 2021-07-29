Про це "повідомляє" Мінфін.
Дивися повний текст «Доступна іпотека 7%»: скільки вже набрали.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 сер, 2021 10:37
«Доступна іпотека 7%»: скільки вже набрали
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Доступна іпотека 7%»: скільки вже набрали.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|