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Від штрафів за несплату
комуналки можуть звільнити —...

Від штрафів за несплату комуналки можуть звільнити —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 11:36

Від штрафів за несплату комуналки можуть звільнити —...

Пропонуємо до обговорення:
Захистити права споживачів комунальних послуг хочуть у Верховній Раді.

Дивися повний текст Від штрафів за несплату комуналки можуть звільнити — зареєстровано закон.
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 11:36

Если ты не заплатил - штраф это понятно. но почему нет штрафов для коммунальщиков за некачественные услуги за отсуствие ремонта за выключеный свет?? Их же не волнует что не заплатил потому что ветром здуло а если их провода так они месяц ремонтируют
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