Захистити права споживачів комунальних послуг хочуть у Верховній Раді.
Дивися повний текст Від штрафів за несплату комуналки можуть звільнити — зареєстровано закон.
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Додано: Вів 03 сер, 2021 11:36
Від штрафів за несплату комуналки можуть звільнити —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Від штрафів за несплату комуналки можуть звільнити — зареєстровано закон.
Додано: Вів 03 сер, 2021 11:36
Если ты не заплатил - штраф это понятно. но почему нет штрафов для коммунальщиков за некачественные услуги за отсуствие ремонта за выключеный свет?? Их же не волнует что не заплатил потому что ветром здуло а если их провода так они месяц ремонтируют
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