Мінфін США досяг встановленої Конгресом стелі держборгу і закликав знову її підняти.
Дивися повний текст Держборг США досяг стелі. Мінфін приступив до «екстраординарних» заходів.
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Додано: Вів 03 сер, 2021 12:37
Держборг США досяг стелі. Мінфін приступив до...
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Дивися повний текст Держборг США досяг стелі. Мінфін приступив до «екстраординарних» заходів.
Додано: Вів 03 сер, 2021 12:37
..делов-то, напечатают еще пару сотен вагонов "портретов отцов-основателей"...
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