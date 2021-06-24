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Держборг США досяг стелі.
Мінфін приступив до...

Держборг США досяг стелі. Мінфін приступив до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 12:37

Держборг США досяг стелі. Мінфін приступив до...

Пропонуємо до обговорення:
Мінфін США досяг встановленої Конгресом стелі держборгу і закликав знову її підняти.

Дивися повний текст Держборг США досяг стелі. Мінфін приступив до «екстраординарних» заходів.
R2
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..делов-то, напечатают еще пару сотен вагонов "портретов отцов-основателей"...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 13:56

Все уже привыкли к этому цирку)
straponesa
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