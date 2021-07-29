Україна 23 серпня отримає від МВФ 2,7 млрд доларів в рамках ініціативи фонду про розподіл 650 млрд доларів для відновлення світової економіки.
Дивися повний текст В ОП розповіли, як використають $2,7 млрд від МВФ.
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Додано: Вів 03 сер, 2021 14:44
В ОП розповіли, як використають $2,7 млрд від МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ОП розповіли, як використають $2,7 млрд від МВФ.
Додано: Вів 03 сер, 2021 14:44
Так может честно поделим на всех граждан Украины? $2700 ÷ 40=67,5 долларов на человека. Или опять всё "освоят" ?
Додано: Вів 03 сер, 2021 15:05
Для того,что бы честно поделить нужно сначала провести перепись,а то "пораспределяют " на мертвые души.
Додано: Вів 03 сер, 2021 15:17
Всё что они могут - это ограбить людей через инфляцию (помимо гривневой, уже и долларовая инфляция), через тарифы и другие гайки (например, законопроект 5600).
Но, правда, паре процентов людей ("обслуге") от этих 2.7 млрд таки перепадет хороший куш.
Додано: Вів 03 сер, 2021 21:05
Построить новую мощную электростанцию, зарядить её топливом на 10лет и тариф по 50 коп для всех включая бизнес, отопление по максиму перевести на электро,поменять трансформаторы только уже без тендера и процветать.
И кровью президента прописать тариф на 10 лет.
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