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В ОП розповіли, як
використають $2,7 млрд від МВФ

В ОП розповіли, як використають $2,7 млрд від МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 14:44

В ОП розповіли, як використають $2,7 млрд від МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Україна 23 серпня отримає від МВФ 2,7 млрд доларів в рамках ініціативи фонду про розподіл 650 млрд доларів для відновлення світової економіки.

Дивися повний текст В ОП розповіли, як використають $2,7 млрд від МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 14:44

Так может честно поделим на всех граждан Украины? $2700 ÷ 40=67,5 долларов на человека. Или опять всё "освоят" ?
sveneld83
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 15:05

Для того,что бы честно поделить нужно сначала провести перепись,а то "пораспределяют " на мертвые души.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 15:17

  sveneld83 написав:Так может честно поделим на всех граждан Украины?


Всё что они могут - это ограбить людей через инфляцию (помимо гривневой, уже и долларовая инфляция), через тарифы и другие гайки (например, законопроект 5600).

Но, правда, паре процентов людей ("обслуге") от этих 2.7 млрд таки перепадет хороший куш.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:05

Построить новую мощную электростанцию, зарядить её топливом на 10лет и тариф по 50 коп для всех включая бизнес, отопление по максиму перевести на электро,поменять трансформаторы только уже без тендера и процветать.
И кровью президента прописать тариф на 10 лет.
AlexMotel
 
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