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150 мільйонів на рік. СБУ викрила схему вимагання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 сер, 2021 17:31
Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки викрила схему вимагання хабарів в українських моряків під час іспитів для підтвердження кваліфікації. За попередніми оцінками, схема приносила організаторам по 150 мільйонів на рік.
Дивися повний текст 150 мільйонів на рік. СБУ викрила схему вимагання хабарів у моряків під час іспитів
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Додано: Вів 03 сер, 2021 17:31
СБУ разоблачила
25.01.2021 года - "Акциии протеста против коррупции в сфере подготовки и дипломирования моряков проходят в Одессе, Мариуполе, Херсоне, Измаиле и Киеве."
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