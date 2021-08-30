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Податкова амністія: які активи
можуть бути задекларовані

Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:10

  _hunter написав:
  change_pm написав:...
Як ми і обговорювали раніше, по факту амністія = нульва декларація, хоча про це ніде і не говориться...
...

Странно: а как мы раньше и обговаривали -- по факту амністія = нульва декларація, хотя тот же Гетьманцев прямо говорил "декларируй, а то потом хуже будет"...


В нулевой декларации, на то она и нулевая, по идее предполагалось бы указывать ВСЁ, что у тебя нажито, а не только то, что куплено за черные/серые деньги - а потом технически-математически-арифметически можно вести учет доходов и расходов и что-то там сопоставлять и предъявлять терпиле = "жизнь с чистого листа"(под контролем государства); и если уж что-то и куплено за серые/черные деньги, то хотя-бы предложить ставки божеские, а в наших реалиях 0 ставку, или какую-то градацию.

А ЭТО, принятое - не нулевая декларация - это омно; какой-то гибрид насекомого, динозавра и инопланетянина. "внедрили лучшие мировые практики", как утверждает все тот же пан гетьманцев.

Как разделять имущество, которое куплено за белые, черные, серые деньги?, что декларировать? - не понятно. Как подсчитывать (те же средства на брокерских счетах, биржах)? - тоже непонятно.
Как можно потом вести нормальный учет расходов физлица и ОБОСНОВАННО что-то потом предъявлять, а не просто закидывать ему что ты что-то должен гос-ву.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:20

  Alex2007 написав:
  _hunter написав:
  change_pm написав:...
Як ми і обговорювали раніше, по факту амністія = нульва декларація, хоча про це ніде і не говориться...
...

Странно: а как мы раньше и обговаривали -- по факту амністія = нульва декларація, хотя тот же Гетьманцев прямо говорил "декларируй, а то потом хуже будет"...

...

А ЭТО, принятое - не нулевая декларация - это омно; какой-то гибрид насекомого, динозавра и инопланетянина. "внедрили лучшие мировые практики", как утверждает все тот же пан гетьманцев.

Как разделять имущество, которое куплено за белые, черные, серые деньги?, что декларировать? - не понятно. ...

"Ты жарь-жарь! Рыба будет!.." (с)
Ну будет потом 0.5 декларация -- тоже мне проблема...

Что, половина дома на 300 метров за "черный нал" куплена? -- тут беда: скорее всего весь дом отбеливать придется :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:23

change_pm

Мабуть, мова про те, що не "засвітить", а саме придбає після введення в дію непрямих методів
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:33

Alex2007

Вот о разделении имущества - очень толковый вопрос. Если квартира куплена частично за облагаемую зарплату, а частично за "подработки" в конверте - то что, заново платить со всей суммы?
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 07:21

  Scholar написав:change_pm

Мабуть, мова про те, що не "засвітить", а саме придбає після введення в дію непрямих методів

Народ, я тут Інвестуємо в нерухомість закордоном накропав два кейси під амністоз.

Давайте обговоримо?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:25

  change_pm написав:...
Як ми і обговорювали раніше, по факту амністія = нульва декларація, хоча про це ніде і не говориться...
...

Податкова амністія і нульова декларація - різні речі, адже "амністія" - для "порушників", а нульова декларація - для усіх громадян. Але зелені азірівці закон прописали так, що за замовчуванням "порушниками" вважаються усі, навіть ті, які нічого не задекларують за вказаний період.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:38

  Schmit написав:
  change_pm написав:...
Як ми і обговорювали раніше, по факту амністія = нульва декларація, хоча про це ніде і не говориться...
...

Податкова амністія і нульова декларація - різні речі, адже "амністія" - для "порушників", а нульова декларація - для усіх громадян. Але зелені азірівці закон прописали так, що за замовчуванням "порушниками" вважаються усі, навіть ті, які нічого не задекларують за вказаний період.

Тут необходимо уточнить: "черные" накопления/поступления у них есть или нет?
Если есть: ну да -- "порушники" независимо от декларации. Если все расходы в дальнейшем будут сходится с официальным доходами -- даже при наличии "кубышки" никто "их" "порушниками" не считает.
Или имеется в виду, что всех будут контролировать как потенциальных "порушников"? -- ну так да: благодаря совковскому отрицательному отбору народ тут чуть вороватый -- на слово теперь не доверяют...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:16

  _hunter написав:
  Schmit написав:
  change_pm написав:...
Як ми і обговорювали раніше, по факту амністія = нульва декларація, хоча про це ніде і не говориться...
...

Податкова амністія і нульова декларація - різні речі, адже "амністія" - для "порушників", а нульова декларація - для усіх громадян. Але зелені азірівці закон прописали так, що за замовчуванням "порушниками" вважаються усі, навіть ті, які нічого не задекларують за вказаний період.

Тут необходимо уточнить: "черные" накопления/поступления у них есть или нет?
Если есть: ну да -- "порушники" независимо от декларации. Если все расходы в дальнейшем будут сходится с официальным доходами -- даже при наличии "кубышки" никто "их" "порушниками" не считает.

В том то и проблема, что даже если у человека "черных" поступлений никогда не было и нет, незадекларированные "кубышки" больше 400к, недвижимость выше "нормы"... по умолчанию считаются "черными". Задекларировать их невозможно, поскольку "амнистия" только для "нарушителей". Доказать "белость" тоже невозможно (хотя и доказать "черноту" тоже невозможно), поскольку недвижимость многим доставалась от родителей, получалась еще в союзные времена, "кубышки" формировались долгие годы, у кого-то тоже еще в союзные времена.
  _hunter написав:Или имеется в виду, что всех будут контролировать как потенциальных "порушников"? -- ну так да: благодаря совковскому отрицательному отбору народ тут чуть вороватый -- на слово теперь не доверяют...

Контролировать то можно, конечно, но без нормальной нулевой декларации и с внедренным принципом презумпции виновности это финансовый террор.
Schmit
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