Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані
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change_pm написав:... Як ми і обговорювали раніше, по факту амністія = нульва декларація, хоча про це ніде і не говориться... ...
Странно: а как мы раньше и обговаривали -- по факту амністія = нульва декларація, хотя тот же Гетьманцев прямо говорил "декларируй, а то потом хуже будет"...
В нулевой декларации, на то она и нулевая, по идее предполагалось бы указывать ВСЁ, что у тебя нажито, а не только то, что куплено за черные/серые деньги - а потом технически-математически-арифметически можно вести учет доходов и расходов и что-то там сопоставлять и предъявлять терпиле = "жизнь с чистого листа"(под контролем государства); и если уж что-то и куплено за серые/черные деньги, то хотя-бы предложить ставки божеские, а в наших реалиях 0 ставку, или какую-то градацию.
А ЭТО, принятое - не нулевая декларация - это омно; какой-то гибрид насекомого, динозавра и инопланетянина. "внедрили лучшие мировые практики", как утверждает все тот же пан гетьманцев.
Как разделять имущество, которое куплено за белые, черные, серые деньги?, что декларировать? - не понятно. Как подсчитывать (те же средства на брокерских счетах, биржах)? - тоже непонятно. Как можно потом вести нормальный учет расходов физлица и ОБОСНОВАННО что-то потом предъявлять, а не просто закидывать ему что ты что-то должен гос-ву.
change_pm написав:... Як ми і обговорювали раніше, по факту амністія = нульва декларація, хоча про це ніде і не говориться... ...
Податкова амністія і нульова декларація - різні речі, адже "амністія" - для "порушників", а нульова декларація - для усіх громадян. Але зелені азірівці закон прописали так, що за замовчуванням "порушниками" вважаються усі, навіть ті, які нічого не задекларують за вказаний період.
change_pm написав:... Як ми і обговорювали раніше, по факту амністія = нульва декларація, хоча про це ніде і не говориться... ...
Податкова амністія і нульова декларація - різні речі, адже "амністія" - для "порушників", а нульова декларація - для усіх громадян. Але зелені азірівці закон прописали так, що за замовчуванням "порушниками" вважаються усі, навіть ті, які нічого не задекларують за вказаний період.
Тут необходимо уточнить: "черные" накопления/поступления у них есть или нет? Если есть: ну да -- "порушники" независимо от декларации. Если все расходы в дальнейшем будут сходится с официальным доходами -- даже при наличии "кубышки" никто "их" "порушниками" не считает. Или имеется в виду, что всех будут контролировать как потенциальных "порушников"? -- ну так да: благодаря совковскому отрицательному отбору народ тут чуть вороватый -- на слово теперь не доверяют...
change_pm написав:... Як ми і обговорювали раніше, по факту амністія = нульва декларація, хоча про це ніде і не говориться... ...
Податкова амністія і нульова декларація - різні речі, адже "амністія" - для "порушників", а нульова декларація - для усіх громадян. Але зелені азірівці закон прописали так, що за замовчуванням "порушниками" вважаються усі, навіть ті, які нічого не задекларують за вказаний період.
Тут необходимо уточнить: "черные" накопления/поступления у них есть или нет? Если есть: ну да -- "порушники" независимо от декларации. Если все расходы в дальнейшем будут сходится с официальным доходами -- даже при наличии "кубышки" никто "их" "порушниками" не считает.
В том то и проблема, что даже если у человека "черных" поступлений никогда не было и нет, незадекларированные "кубышки" больше 400к, недвижимость выше "нормы"... по умолчанию считаются "черными". Задекларировать их невозможно, поскольку "амнистия" только для "нарушителей". Доказать "белость" тоже невозможно (хотя и доказать "черноту" тоже невозможно), поскольку недвижимость многим доставалась от родителей, получалась еще в союзные времена, "кубышки" формировались долгие годы, у кого-то тоже еще в союзные времена.
_hunter написав:Или имеется в виду, что всех будут контролировать как потенциальных "порушников"? -- ну так да: благодаря совковскому отрицательному отбору народ тут чуть вороватый -- на слово теперь не доверяют...
Контролировать то можно, конечно, но без нормальной нулевой декларации и с внедренным принципом презумпции виновности это финансовый террор.