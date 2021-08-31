Все ОК! Донт воррі, ше цілий рік є )))
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 10:21
Додано: Вів 07 вер, 2021 23:04
Re: Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані
так существует четкий ответ на вопрос или нет:
+ курсовая разница от покупки-продажи валюты (доллар, евро) облагается налогом для физлица или нет ? ,
+ и как доказать что конкретным физлицом реально покупалась валюта ? - есть пожелтевшие квитанции, но они обезличены
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