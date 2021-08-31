RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Податкова амністія: які активи
можуть бути задекларовані

Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 10:21

  Scholar написав:Делитесь новостями

Все ОК! Донт воррі, ше цілий рік є )))
change_pm
 
Повідомлень: 4494
З нами з: 03.02.16
Подякував: 111 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 23:04

Re: Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані

так существует четкий ответ на вопрос или нет:
+ курсовая разница от покупки-продажи валюты (доллар, евро) облагается налогом для физлица или нет ? ,
+ и как доказать что конкретным физлицом реально покупалась валюта ? - есть пожелтевшие квитанции, но они обезличены
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3168
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1560 раз.
Подякували: 1374 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть злетіти... 1, 2
R2 » П'ят 03 вер, 2021 08:17
11 1129
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 вер, 2021 07:02
ketrax70
Податкова амністія дозволить легалізувати «зарплати у... 1, 2
R2 » Сер 01 вер, 2021 13:05
13 1052
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 вер, 2021 11:16
hxbbgaf
Гетманцев розповів, коли в Україні можуть знизити...
R2 » Вів 31 сер, 2021 19:19
2 205
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 20:21
Alex2007

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33992)
08.09.2021 00:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.