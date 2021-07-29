Накопичувальна система утворюється як додаткова до наявної солідарної.
Дивися повний текст 477 млрд грн: у Кабміні розповіли про ефект від впровадження накопичувальної пенсійної системи.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 12:26
477 млрд грн: у Кабміні розповіли про ефект від...
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Дивися повний текст 477 млрд грн: у Кабміні розповіли про ефект від впровадження накопичувальної пенсійної системи.
Додано: Сер 04 сер, 2021 12:26
Только и думают, как засунуть свою руку в наш карман. Мы сами в состоянии накапливать свои деньги!
Додано: Сер 04 сер, 2021 12:28
Додано: Сер 04 сер, 2021 15:46
Не сработает! Надо было этим заниматься лет 25 назад. Сегодня уже "другие" люди и ценности. Человекам нужны реальные накопления в виде активов и недвиги в той же Польше, например, или Испании. А здесь уже всё. Конец экономическому проекту "Украина".
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