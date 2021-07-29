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477 млрд грн: у Кабміні
розповіли про ефект від...

477 млрд грн: у Кабміні розповіли про ефект від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 12:26

477 млрд грн: у Кабміні розповіли про ефект від...

Пропонуємо до обговорення:
Накопичувальна система утворюється як додаткова до наявної солідарної.

Дивися повний текст 477 млрд грн: у Кабміні розповіли про ефект від впровадження накопичувальної пенсійної системи.
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Только и думают, как засунуть свою руку в наш карман. Мы сами в состоянии накапливать свои деньги!
eduard_k
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 12:28

  eduard_k написав:Только и думают, как засунуть свою руку в наш карман. Мы сами в состоянии накапливать свои деньги!

Как показывает опыт "всяких" Штатов -- где пенс-накопления долгое время были делом добровольным: это далеко не так.
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 15:46

Не сработает! Надо было этим заниматься лет 25 назад. Сегодня уже "другие" люди и ценности. Человекам нужны реальные накопления в виде активов и недвиги в той же Польше, например, или Испании. А здесь уже всё. Конец экономическому проекту "Украина".
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