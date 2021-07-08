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Реконструкція та знесення
застарілого житла: як...

Реконструкція та знесення застарілого житла: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:45

Реконструкція та знесення застарілого житла: як...

Пропонуємо до обговорення:
Законопроєкт щодо комплексної реконструкції кварталів застарілого житла запустить процес оновлення у містах.

Дивися повний текст Реконструкція та знесення застарілого житла: як відбуватиметься і куди виселятимуть мешканців.
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:45

А кто будет платить за ремонт и налоги в пенсионный фонд и тд при покупке квартиры взамен снесённой?
smatros
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:54

  smatros написав:А кто будет платить за ремонт и налоги в пенсионный фонд и тд при покупке квартиры взамен снесённой?

Какие еще "налоги в пенсионный фонд и тд"? -- эти квартиры -- их же переселенцам не продают.
За ремонт, естественно, платить будет переселенец: вдруг ему "пшонка стайл" с золотыми унитазами нужны. Но этот мелкий нэгаразд обычно компенсируют увеличенной площадью.
_hunter
 
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