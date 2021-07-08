Законопроєкт щодо комплексної реконструкції кварталів застарілого житла запустить процес оновлення у містах.
Дивися повний текст Реконструкція та знесення застарілого житла: як відбуватиметься і куди виселятимуть мешканців.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 14:45
Реконструкція та знесення застарілого житла: як...
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Дивися повний текст Реконструкція та знесення застарілого житла: як відбуватиметься і куди виселятимуть мешканців.
Додано: Сер 04 сер, 2021 14:45
А кто будет платить за ремонт и налоги в пенсионный фонд и тд при покупке квартиры взамен снесённой?
Додано: Сер 04 сер, 2021 14:54
Какие еще "налоги в пенсионный фонд и тд"? -- эти квартиры -- их же переселенцам не продают.
За ремонт, естественно, платить будет переселенец: вдруг ему "пшонка стайл" с золотыми унитазами нужны. Но этот мелкий нэгаразд обычно компенсируют увеличенной площадью.
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