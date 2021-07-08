Законопроєкт щодо комплексної реконструкції кварталів застарілого житла запустить процес оновлення у містах.
Дивися повний текст Реконструкція та знесення застарілого житла: як відбуватиметься і куди виселятимуть мешканців.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 14:45
Реконструкція та знесення застарілого житла: як...
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Дивися повний текст Реконструкція та знесення застарілого житла: як відбуватиметься і куди виселятимуть мешканців.
Додано: Сер 04 сер, 2021 14:45
А кто будет платить за ремонт и налоги в пенсионный фонд и тд при покупке квартиры взамен снесённой?
Додано: Сер 04 сер, 2021 14:54
Какие еще "налоги в пенсионный фонд и тд"? -- эти квартиры -- их же переселенцам не продают.
За ремонт, естественно, платить будет переселенец: вдруг ему "пшонка стайл" с золотыми унитазами нужны. Но этот мелкий нэгаразд обычно компенсируют увеличенной площадью.
Додано: Чет 05 сер, 2021 07:38
Я раніше був обома руками за знесення старих будинків і будівництво на їхньому місці нових. А зараз як подумаю, що знесуть, скажімо, 10 старих п'ятиповерхівок, на їхньому місці побудують 15 24-поверхівок і стане одним бетонним гетто більше :( Буде ані проїхати, ані пройти :( Школи, садки - туди ж, непотрібні, нехай мешканці самі розбираються.
Додано: Чет 05 сер, 2021 08:30
15 не получится -- требования к инсолации нарушатся. Но все, конечно, зависит от *ГА.
Додано: Чет 05 сер, 2021 10:58
Да даже если и 10 домов но по 24 этажа, это в 10 раз больше жильцов, раз в 10-15 больше легковых автомобилей, которые и сейчас негде парковать. А дети - наша радость, им ни садиков, ни школ... Во кошмар! Когда уже это государство повернется лицом к своему народу
Додано: Чет 05 сер, 2021 11:46
Додано: Чет 05 сер, 2021 12:10
Для того, чтобы что-то построить или даже реконструировать застройщик должен получить разрешение на землю.
Вопрос, почему старому фонду до сих пор не нарезали кадастровые участки?
Сразу будет понятно, кто на какое жилье претендует и что перепадёт застройщику.
Пока этот вопрос не решён, все остальное - зелёный бред.
Додано: Чет 05 сер, 2021 12:35
Где связь? 5-ти этажный хрущ даже в теории не может перекрыть больше четверти 20-ти этажки. А вот одна высотка вполне может полностью затенить одну сторону другой высотки.
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