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Реконструкція та знесення
застарілого житла: як...

Реконструкція та знесення застарілого житла: як...
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:45

Реконструкція та знесення застарілого житла: як...

Пропонуємо до обговорення:
Законопроєкт щодо комплексної реконструкції кварталів застарілого житла запустить процес оновлення у містах.

Дивися повний текст Реконструкція та знесення застарілого житла: як відбуватиметься і куди виселятимуть мешканців.
R2
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А кто будет платить за ремонт и налоги в пенсионный фонд и тд при покупке квартиры взамен снесённой?
smatros
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:54

  smatros написав:А кто будет платить за ремонт и налоги в пенсионный фонд и тд при покупке квартиры взамен снесённой?

Какие еще "налоги в пенсионный фонд и тд"? -- эти квартиры -- их же переселенцам не продают.
За ремонт, естественно, платить будет переселенец: вдруг ему "пшонка стайл" с золотыми унитазами нужны. Но этот мелкий нэгаразд обычно компенсируют увеличенной площадью.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 15:51

муть какая-то.
azon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 07:38

Я раніше був обома руками за знесення старих будинків і будівництво на їхньому місці нових. А зараз як подумаю, що знесуть, скажімо, 10 старих п'ятиповерхівок, на їхньому місці побудують 15 24-поверхівок і стане одним бетонним гетто більше :( Буде ані проїхати, ані пройти :( Школи, садки - туди ж, непотрібні, нехай мешканці самі розбираються.
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:30

  0mage0 написав:Я раніше був обома руками за знесення старих будинків і будівництво на їхньому місці нових. А зараз як подумаю, що знесуть, скажімо, 10 старих п'ятиповерхівок, на їхньому місці побудують 15 24-поверхівок і стане одним бетонним гетто більше :( Буде ані проїхати, ані пройти :( Школи, садки - туди ж, непотрібні, нехай мешканці самі розбираються.

15 не получится -- требования к инсолации нарушатся. Но все, конечно, зависит от *ГА.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 10:58

Да даже если и 10 домов но по 24 этажа, это в 10 раз больше жильцов, раз в 10-15 больше легковых автомобилей, которые и сейчас негде парковать. А дети - наша радость, им ни садиков, ни школ... Во кошмар! Когда уже это государство повернется лицом к своему народу
m_valentina987
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 11:46

  _hunter написав:15 не вийде - вимоги до інсолаціі порушаться. Але все, звичайно, залежить від * ГА.

Зараз успішно тулять свічки у дворах старих будинків. Уявіть, що буде, якщо старі будинки прибрати. Вимоги, гадаю, не проблема, якщо знати куди занести.
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:10

Для того, чтобы что-то построить или даже реконструировать застройщик должен получить разрешение на землю.
Вопрос, почему старому фонду до сих пор не нарезали кадастровые участки?
Сразу будет понятно, кто на какое жилье претендует и что перепадёт застройщику.
Пока этот вопрос не решён, все остальное - зелёный бред.
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:35

  0mage0 написав:
  _hunter написав:15 не вийде - вимоги до інсолаціі порушаться. Але все, звичайно, залежить від * ГА.

Зараз успішно тулять свічки у дворах старих будинків. Уявіть, що буде, якщо старі будинки прибрати. Вимоги, гадаю, не проблема, якщо знати куди занести.

Где связь? 5-ти этажный хрущ даже в теории не может перекрыть больше четверти 20-ти этажки. А вот одна высотка вполне может полностью затенить одну сторону другой высотки.
_hunter
 
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