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Реконструкція та знесення
застарілого житла: як...

Реконструкція та знесення застарілого житла: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:57

  _hunter написав:
  0mage0 написав:Зараз успішно тулять свічки у дворах старих будинків. Уявіть, що буде, якщо старі будинки прибрати. Вимоги, гадаю, не проблема, якщо знати куди занести.

Де зв'язок? 5-ти поверховий хрущ навіть в теорії не може перекрити більше чверті 20-ти поверхівки. А ось одна висотка цілком може повністю затінити одну сторону іншої висотки.

Або 5-поверхівки, яка там вже давно була. Загалом, ви всерйоз вважаєте, що хтось зважає на ці норми?
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:59

  _hunter написав:
  0mage0 написав:Зараз успішно тулять свічки у дворах старих будинків. Уявіть, що буде, якщо старі будинки прибрати. Вимоги, гадаю, не проблема, якщо знати куди занести.

Де зв'язок? 5-ти поверховий хрущ навіть в теорії не може перекрити більше чверті 20-ти поверхівки. А ось одна висотка цілком може повністю затінити одну сторону іншої висотки.

Або 5-поверхівки, яка там вже давно була. Загалом, ви всерйоз вважаєте, що хтось зважає на ці норми?[/quote]
Это к чему было?
То, что я вижу из строящегося/недавно построенного -- таки да.
_hunter
 
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