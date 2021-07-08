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Реконструкція та знесення застарілого житла: як...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 сер, 2021 15:57
_hunter написав: 0mage0 написав:Зараз успішно тулять свічки у дворах старих будинків.
Уявіть, що буде, якщо старі будинки прибрати. Вимоги, гадаю, не проблема, якщо знати куди занести.
Де зв'язок? 5-ти поверховий хрущ навіть в теорії не може перекрити більше чверті 20-ти поверхівки. А ось одна висотка цілком може повністю затінити одну сторону іншої висотки.
Або 5-поверхівки, яка там вже давно була. Загалом, ви всерйоз вважаєте, що хтось зважає на ці норми?
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Додано: Чет 05 сер, 2021 15:59
Або 5-поверхівки, яка там вже давно була.
_hunter написав: 0mage0 написав:Зараз успішно тулять свічки у дворах старих будинків.
Уявіть, що буде, якщо старі будинки прибрати. Вимоги, гадаю, не проблема, якщо знати куди занести.
Де зв'язок? 5-ти поверховий хрущ навіть в теорії не може перекрити більше чверті 20-ти поверхівки. А ось одна висотка цілком може повністю затінити одну сторону іншої висотки.
Загалом, ви всерйоз вважаєте, що хтось зважає на ці норми?
[/quote]
Это к чему было?
То, что я вижу из строящегося/недавно построенного -- таки да.
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