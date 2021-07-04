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Другий міст на Оболонський острів: почались підготовчі...
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Додано: Сер 04 сер, 2021 15:25
Пропонуємо до обговорення:
З серпня почались підготовчі роботи по будівництву мостового переходу зі сторони вулиці Прирічної на острів Оболонський, повідомляє Оболонська РДА.
Дивися повний текст Другий міст на Оболонський острів: почались підготовчі роботи за 24,3 мільйона гривень (фото)
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Додано: Сер 04 сер, 2021 15:25
Це саме на часі, бо дороги на Оболоні вже в ідеальному стані, двори без ям.
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