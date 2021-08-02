Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінекономіки.
Дивися повний текст АЗС можуть підняти ціни пальне майже до 32 гривень: оприлюднено нову максимальну ціну.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 15:48
АЗС можуть підняти ціни пальне майже до 32 гривень:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АЗС можуть підняти ціни пальне майже до 32 гривень: оприлюднено нову максимальну ціну.
Додано: Сер 04 сер, 2021 21:10
В Казахстане 95 в районе 13-14грн топливный рынок регулирует государство и уже не один год,и представьте что никакого дефицита топлива нет и цены не прыгают от балды как у нас,автогаз год назад 10грн а сейчас 18 и вроде как так и надо,это не рыночная экономика а обычная спекуляция перемешаннвя с политикой...
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