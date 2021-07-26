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Для «безкоштовного» встановлення лічильників газовикам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 сер, 2021 16:52
Пропонуємо до обговорення:
З 2023 року Україна споживачі природного газу, які використовують його виключно для приготування їжі, можуть бути відключені від послуги, якщо відмовляться від безкоштовної установки лічильника.
Дивися повний текст Для «безкоштовного» встановлення лічильників газовикам потрібно 5 млрд грн
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R2
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Додано: Сер 04 сер, 2021 16:53
«Вопрос счетчиков — это всегда вопрос к НКРЭКУ. Заложат ли они около 3 млрд грн в нынешних ценах в тариф на распределение для установки миллиона счетчиков?»
Ещё более интересный вопрос: заложат только тем, кому поставят счётчик забесплатно или и той подавляющей части страны, которая счётчики уже поставила за свои?
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moveton
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Додано: Сер 04 сер, 2021 20:18
деньги на установку счётчиков были заложены в тариф на газ более 10 лет и за собранные деньги можно было установить каждому потребителю по 3 счётчика и как это было первоначально запланировано до 2018 года...
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Тракторист
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Додано: Чет 05 сер, 2021 08:43
Тракторист написав:
деньги на установку счётчиков были заложены в тариф на газ более 10 лет и за собранные деньги можно было установить каждому потребителю по 3 счётчика
и как это было первоначально запланировано до 2018 года...
Я так понимаю у вас "разрез" тарифа где-то под рукой есть? -- не поделитесь?..
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_hunter
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