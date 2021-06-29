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Кабмін звільнив
Геращенка з МВС

Кабмін звільнив Геращенка з МВС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 18:25

Кабмін звільнив Геращенка з МВС

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні звільнив заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. Його звільнили за власним бажанням.

Дивися повний текст Кабмін звільнив Геращенка з МВС.
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