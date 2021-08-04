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В Україні майже 15% населення
не вистачає грошей навіть...

В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 20:14

В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного опитування.

Дивися повний текст В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть на їжу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 20:14

как минимум половина населения живёт за чертой бедности...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:02

На нормальную еду не хватает куда большему количеству людей,кто бы производил сырный продукт не пойми с чего или макароны с мягких сортов пшеницы или сливочное масло в котором не находят молока,это всё покупается и главное в больших количествах, вот она обратная сторона аграрной страны..
livs375
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 22:43

Re: В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть.

15% населения любит прибедняться. Если нет денег на еду, то как человек выживает? Может, стоит перейти с устриц и лобстеров на гречку и макароны? А если не хватает на гречку и макароны, то стоит устроиться на работу?

Даже уборщиком можно заработать за ДЕНЬ на 10-20 кг гречки. Как может не хватать на еду?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 22:53

  safonovstanislav написав:Как может не хватать на еду?

После оплаты коммунальных и похода в аптеку - запросто.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 23:12

  Striker написав:
  safonovstanislav написав:Как может не хватать на еду?

После оплаты коммунальных и похода в аптеку - запросто.

Зачем тогда расходовать столько коммунальных услуг? Почему бы не взять в аренду жильё поскромнее и тратить меньше воды и электричества?
Аптеки - это в основном для пенсионеров. У них была вся жизнь, чтоб накопить на старость, или хотя бы воспитать детей, чтоб в старости помогали. А если дети помогают, значит, денег, выходит, что хватает.
safonovstanislav
 
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