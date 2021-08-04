Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного опитування.
Дивися повний текст В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть на їжу.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 20:14
В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть на їжу.
Додано: Сер 04 сер, 2021 21:02
На нормальную еду не хватает куда большему количеству людей,кто бы производил сырный продукт не пойми с чего или макароны с мягких сортов пшеницы или сливочное масло в котором не находят молока,это всё покупается и главное в больших количествах, вот она обратная сторона аграрной страны..
Додано: Сер 04 сер, 2021 22:43
Re: В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть.
15% населения любит прибедняться. Если нет денег на еду, то как человек выживает? Может, стоит перейти с устриц и лобстеров на гречку и макароны? А если не хватает на гречку и макароны, то стоит устроиться на работу?
Даже уборщиком можно заработать за ДЕНЬ на 10-20 кг гречки. Как может не хватать на еду?
Додано: Сер 04 сер, 2021 22:53
Додано: Сер 04 сер, 2021 23:12
Зачем тогда расходовать столько коммунальных услуг? Почему бы не взять в аренду жильё поскромнее и тратить меньше воды и электричества?
Аптеки - это в основном для пенсионеров. У них была вся жизнь, чтоб накопить на старость, или хотя бы воспитать детей, чтоб в старости помогали. А если дети помогают, значит, денег, выходит, что хватает.
Додано: Чет 05 сер, 2021 00:35
Додано: Чет 05 сер, 2021 01:13
Нахрена такое государство если в старости отпахав, ты можешь рассчитывать исключительно на себя или детей?
Додано: Чет 05 сер, 2021 01:21
Любое жильё с центральным отоплением неприлично облегчает карман. Водоснабжение/водоотвод и электроэнергия вовсе не основные статьи коммуналки для большинства людей. Уборка лестничных клеток и придомовой территории, вывоз мусора, отчисления на текущий и капитальный ремонт тоже довольно значительны и на них сэкономить не получится.
Что касается детей, вне зависимости от их наличия, помогать они не обязаны. Могут, конечно, но ставить вопрос о выживании пенсионеров в этом контексте нельзя. При солидарной пенсионной системе на государственные органы возлагается ответственность за уровень жизни пенсионеров.
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