В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть...

Додано: Чет 05 сер, 2021 05:26

safonovstanislav написав: Зачем тогда расходовать столько коммунальных услуг? Зачем тогда расходовать столько коммунальных услуг?

safonovstanislav написав: Почему бы не взять в аренду жильё поскромнее и тратить меньше воды и электричества? Почему бы не взять в аренду жильё поскромнее и тратить меньше воды и электричества?

safonovstanislav написав: Даже уборщиком можно заработать за ДЕНЬ на 10-20 кг гречки. Как может не хватать на еду? Даже уборщиком можно заработать за ДЕНЬ на 10-20 кг гречки. Как может не хватать на еду?

Хочешь или не хочешь расходовать - об этом никто не спрашиваюет. Их просто впаривают и заставляют платить без выбора. По сути это способ, с помощью которого из народа выбивают деньги, чтобы оплачивать долги по международным кредитам.60-80% коммунальных услуг составляет отопление, отказаться от которого нет возможности.Электричество с водой составляют 10-15%, сэкономить на них не получится, да и врядли Вы будете рады, если вокруг Вас везде будут ходить немытые люди, от которых будет вонять кострами, на которых они готовят себе еду, а помои и фекалии будут выливать в окно Вам на голову.К тому-же потребление электричества с водой на человека у нас в разы ниже, чем в развитых странах - в США и Европе. Так что это точно не те статьи расходов на которых стоит искать возможность сэкономить.Без электричества и воды нищие будут не только сами страдать, но и будут вас заражать разными инфекционными болезнями из-за антисанитарии и отсутствия холодильников и стиралок.Заработать на гречку можно, но коммуналка все съест и на гречку не останется.Да и 10-20 кг гречки - это примерно 740 грн, 740 * 20 = 14800 грн/мес. А у пенсионеров 2200 грн/мес из которых 3000 грн только за отопление нужно платить.А вообще, цифра в статье мне кажется сильно занижена. Пенсионеров 26%, а у них дохода не хватит даже на оплату коммуналки. Не говоря про еду.