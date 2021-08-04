Собачья будка - жильё скромное, вода и электричество по минимуму.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 09:32
Re: В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть.
Додано: Чет 05 сер, 2021 09:52
Re: В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть.
Додано: Чет 05 сер, 2021 10:00
Додано: Чет 05 сер, 2021 10:12
Я учавствую часто в таких опросах, и всегда ставлю первый вариант (что нехватает денег на еду), хотя это не так. Просто люблю вносить энтропию в бессмысленые опросы.
Додано: Чет 05 сер, 2021 12:18
Вот реально - никого не знаю из малообеспеченных, кто получает субсидию. От слова совсем.
А что касается "малообеспеченных", как-то случайно довелось узнать об одном, с овер 40к грн пособием, не уверен получал ли он субсидию, но не удивлюсь если да
Додано: Чет 05 сер, 2021 12:45
1. Зачем брать в аренду, если есть своё?
2. Коммунальные услуги расходуются ровно на столько, сколько необходимо для комфортной жизни. Не смывать туалет полдня или стирать ночью - это уже маразм.
3. По вашей логике можно вообще тогда жить в сарае.
В основном. Только в больницу почему-то ходят не только одни пенсионеры. Мне 30, жене 24 - в месяц получается в среднем по 3-5к грн в месяц только медицина с аптекой. Добавить сюда коммунальные, покушать, купить какую-то технику и одежду хотя бы раз в полгода - это уже минимум 12к. А если есть ребёнок, то ещё, наверное, не меньше 5к нужно добавить. А реальные зарплаты в Днепре, где я живу - 8-10к у простого рабочего. Так что может не хватить на еду запросто даже в таких скромных условиях.
Для сравнения - в Канаде семья из 3 человек, где 2-е взрослые работают за минимальную зарплату, может себе позволить намного больше, чем в Украине. Можно взять новую обычную машину в беспроцентный кредит на 5 лет, хорошо питаться, платить за аренду квартиры 2 бедрум (аналог нашей 3 комнатной) в условном Калгари, и при этом ещё иметь возможность 1-2 раза в год путешествовать по Канаде.
Додано: Чет 05 сер, 2021 12:50
Это, собственно, все, что нужно знать про эти "В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть."
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