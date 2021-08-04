В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть...

Додано: Чет 05 сер, 2021 12:45

safonovstanislav написав: Зачем тогда расходовать столько коммунальных услуг? Почему бы не взять в аренду жильё поскромнее и тратить меньше воды и электричества? Зачем тогда расходовать столько коммунальных услуг? Почему бы не взять в аренду жильё поскромнее и тратить меньше воды и электричества?

safonovstanislav написав: Аптеки - это в основном для пенсионеров. Аптеки - это в основном для пенсионеров.

новую

1. Зачем брать в аренду, если есть своё?2. Коммунальные услуги расходуются ровно на столько, сколько необходимо для комфортной жизни. Не смывать туалет полдня или стирать ночью - это уже маразм.3. По вашей логике можно вообще тогда жить в сарае.В основном. Только в больницу почему-то ходят не только одни пенсионеры. Мне 30, жене 24 - в месяц получается в среднем по 3-5к грнтолько медицина с аптекой. Добавить сюда коммунальные, покушать, купить какую-то технику и одежду хотя бы раз в полгода - это уже минимум 12к. А если есть ребёнок, то ещё, наверное, не меньше 5к нужно добавить. А реальные зарплаты в Днепре, где я живу - 8-10к у простого рабочего. Так что может не хватить на еду запросто даже в таких скромных условиях.Для сравнения - в Канаде семья из 3 человек, где 2-е взрослые работают зазарплату, может себе позволить намного больше, чем в Украине. Можно взятьобычную машину в беспроцентный кредит на 5 лет, хорошо питаться, платить за аренду квартиры 2 бедрум (аналог нашей 3 комнатной) в условном Калгари, и при этом ещё иметь возможность 1-2 раза в год путешествовать по Канаде.