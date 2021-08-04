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В Україні майже 15% населення
не вистачає грошей навіть...

В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:32

Re: В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть.

  safonovstanislav написав:Зачем тогда расходовать столько коммунальных услуг? Почему бы не взять в аренду жильё поскромнее и тратить меньше воды и электричества?

Собачья будка - жильё скромное, вода и электричество по минимуму.
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:52

Re: В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть.

  3x2x3x2 написав:Те, кто физически сможет стоять на конвеере или станке - будут жить там.
какой конвеер страна всё покупает закордоном за валюту от экспорта. Даже трусы на базарах импортные.
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 10:00

  Цитрин написав:
  _hunter написав:А они ее даже и не оплачивают: субсидия...


Оплачивают. Субсидии нет. Субсидия - это синоним коррупции.

Да пофиг -- хоть ыфджлврплоывфапр субсидию называть можно -- главное, "малообеспеченные" за комуналку не платят.
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 10:12

Я учавствую часто в таких опросах, и всегда ставлю первый вариант (что нехватает денег на еду), хотя это не так. Просто люблю вносить энтропию в бессмысленые опросы.
zarturags
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:18

  _hunter написав:главное, "малообеспеченные" за комуналку не платят.


Вот реально - никого не знаю из малообеспеченных, кто получает субсидию. От слова совсем.

А что касается "малообеспеченных", как-то случайно довелось узнать об одном, с овер 40к грн пособием, не уверен получал ли он субсидию, но не удивлюсь если да :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:45

  safonovstanislav написав:Зачем тогда расходовать столько коммунальных услуг? Почему бы не взять в аренду жильё поскромнее и тратить меньше воды и электричества?

1. Зачем брать в аренду, если есть своё?
2. Коммунальные услуги расходуются ровно на столько, сколько необходимо для комфортной жизни. Не смывать туалет полдня или стирать ночью - это уже маразм.
3. По вашей логике можно вообще тогда жить в сарае.
  safonovstanislav написав:Аптеки - это в основном для пенсионеров.

В основном. Только в больницу почему-то ходят не только одни пенсионеры. Мне 30, жене 24 - в месяц получается в среднем по 3-5к грн в месяц только медицина с аптекой. Добавить сюда коммунальные, покушать, купить какую-то технику и одежду хотя бы раз в полгода - это уже минимум 12к. А если есть ребёнок, то ещё, наверное, не меньше 5к нужно добавить. А реальные зарплаты в Днепре, где я живу - 8-10к у простого рабочего. Так что может не хватить на еду запросто даже в таких скромных условиях.

Для сравнения - в Канаде семья из 3 человек, где 2-е взрослые работают за минимальную зарплату, может себе позволить намного больше, чем в Украине. Можно взять новую обычную машину в беспроцентный кредит на 5 лет, хорошо питаться, платить за аренду квартиры 2 бедрум (аналог нашей 3 комнатной) в условном Калгари, и при этом ещё иметь возможность 1-2 раза в год путешествовать по Канаде.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:50

  Цитрин написав:
  _hunter написав:главное, "малообеспеченные" за комуналку не платят.


А что касается "малообеспеченных", как-то случайно довелось узнать об одном, с овер 40к грн пособием, не уверен получал ли он субсидию, но не удивлюсь если да :)

Это, собственно, все, что нужно знать про эти "В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть."
_hunter
 
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