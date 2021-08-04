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В Україні майже 15% населення
не вистачає грошей навіть...

В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:12

  Цитрин написав:
  vitaliian написав:традиционно престарелых родителей содержали их дети, тогда родители и пожинали плоды своего воспитания.


Отношение родителей и детей - это их личный вопрос. Однако человек всю жизнь платил отчисления на пенсию, причем замечу немалые отчисления. ЕСВ раньше был 37% от зарплаты, до этого еще больше, только с недавних пор стало 22%. Если человек платил за свою пенсию, он имеет право её получать. И не не 2200 грн, а хотя-бы 500 долларов.
...

Оно-то вроде да. Но если вспомнить, что всю жизнь человек не на пенсию отчисления платил -- а на содержание пенсионеров того времени. Да через те же доллары пересчитать взносы времен совка да последующих 90-х. Эти "отчисленные" деньжищщи покажутся не такими уж и громадными...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:17

Re: В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть.

  _hunter написав:Оно-то вроде да. Но если вспомнить, что всю жизнь человек не на пенсию отчисления платил -- а на содержание пенсионеров того времени. Да через те же доллары пересчитать взносы времен совка да последующих 90-х. Эти "отчисленные" деньжищщи покажутся не такими уж и громадными...
из-за инфляции солидарная пенсионная система бессмысленна. У родителей в 1996 зарплаты были около 130 грн. Не знаю какие тогда были отчисления в пф, но даже з/п 130 грн "на жизнь" не сильно хватало. Пришлось продать авто и в остальном ужаться.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:26

...і саме тому всі дороги забиті автомобілями, а вільне місце в містах - новобудовами.
Це називається "зубажіння".
pvol69
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:32

  vitaliian написав:
  _hunter написав:Оно-то вроде да. Но если вспомнить, что всю жизнь человек не на пенсию отчисления платил -- а на содержание пенсионеров того времени. Да через те же доллары пересчитать взносы времен совка да последующих 90-х. Эти "отчисленные" деньжищщи покажутся не такими уж и громадными...
из-за инфляции солидарная пенсионная система бессмысленна. У родителей в 1996 зарплаты были около 130 грн. Не знаю какие тогда были отчисления в пф, но даже з/п 130 грн "на жизнь" не сильно хватало. Пришлось продать авто и в остальном ужаться.

Ну, накопительная система при кратных девалах тоже себя не слишком хорошо чувствует...
Основная проблема с "солидарками": они хорошо работают только на сильнорастущих экономиках. И даже при паритете возникает вопрос "а чего я того парня кормить должен -- может я себе лучше буду откладывать???". А если еще и исход заробитчан наблюдается -- вообще швах.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:53

  pvol69 написав:...і саме тому всі дороги забиті автомобілями, а вільне місце в містах - новобудовами.
Це називається "зубажіння".


202 автомобиля на 1000 населения - это значит, что всего 20% граждан владеет автомобилем.

Для сравнения в США автомобилем владеет 80% граждан.

Такое низкое число владельцев автомобилей, несмотря на современную гораздо большую доступность автомобилей (благодаря современным технологиям), еще раз подтверждает что людям не хватает денег на еду.

В 2011 году чтобы купить ланос нужно было заплатить сумму которой хватило бы на 70 лет отопления...

Стоимость автомобиля сейчас соответствет стоимости отопления на 1-2 года, тем не менее 80% людей даже такую цену не могут себе позволить.

Что касается недостатка мест на парковках - в этом вина профнепригодных чиновников, которые давали разрешение на стройки не предусмотрев парковочные места. Но судя по всему никто за это отвечать не будет.
Цитрин
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