В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть...

Цитрин написав:
Отношение родителей и детей - это их личный вопрос. Однако человек всю жизнь платил отчисления на пенсию, причем замечу немалые отчисления. ЕСВ раньше был 37% от зарплаты, до этого еще больше, только с недавних пор стало 22%. Если человек платил за свою пенсию, он имеет право её получать. И не не 2200 грн, а хотя-бы 500 долларов.
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Оно-то вроде да. Но если вспомнить, что всю жизнь человек не на пенсию отчисления платил -- а на содержание пенсионеров того времени. Да через те же доллары пересчитать взносы времен совка да последующих 90-х. Эти "отчисленные" деньжищщи покажутся не такими уж и громадными...