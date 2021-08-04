В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть...
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vitaliian написав:традиционно престарелых родителей содержали их дети, тогда родители и пожинали плоды своего воспитания.
Отношение родителей и детей - это их личный вопрос. Однако человек всю жизнь платил отчисления на пенсию, причем замечу немалые отчисления. ЕСВ раньше был 37% от зарплаты, до этого еще больше, только с недавних пор стало 22%. Если человек платил за свою пенсию, он имеет право её получать. И не не 2200 грн, а хотя-бы 500 долларов. ...
Оно-то вроде да. Но если вспомнить, что всю жизнь человек не на пенсию отчисления платил -- а на содержание пенсионеров того времени. Да через те же доллары пересчитать взносы времен совка да последующих 90-х. Эти "отчисленные" деньжищщи покажутся не такими уж и громадными...
_hunter написав:Оно-то вроде да. Но если вспомнить, что всю жизнь человек не на пенсию отчисления платил -- а на содержание пенсионеров того времени. Да через те же доллары пересчитать взносы времен совка да последующих 90-х. Эти "отчисленные" деньжищщи покажутся не такими уж и громадными...
из-за инфляции солидарная пенсионная система бессмысленна. У родителей в 1996 зарплаты были около 130 грн. Не знаю какие тогда были отчисления в пф, но даже з/п 130 грн "на жизнь" не сильно хватало. Пришлось продать авто и в остальном ужаться.
_hunter написав:Оно-то вроде да. Но если вспомнить, что всю жизнь человек не на пенсию отчисления платил -- а на содержание пенсионеров того времени. Да через те же доллары пересчитать взносы времен совка да последующих 90-х. Эти "отчисленные" деньжищщи покажутся не такими уж и громадными...
из-за инфляции солидарная пенсионная система бессмысленна. У родителей в 1996 зарплаты были около 130 грн. Не знаю какие тогда были отчисления в пф, но даже з/п 130 грн "на жизнь" не сильно хватало. Пришлось продать авто и в остальном ужаться.
Ну, накопительная система при кратных девалах тоже себя не слишком хорошо чувствует... Основная проблема с "солидарками": они хорошо работают только на сильнорастущих экономиках. И даже при паритете возникает вопрос "а чего я того парня кормить должен -- может я себе лучше буду откладывать???". А если еще и исход заробитчан наблюдается -- вообще швах.
pvol69 написав:...і саме тому всі дороги забиті автомобілями, а вільне місце в містах - новобудовами. Це називається "зубажіння".
202 автомобиля на 1000 населения - это значит, что всего 20% граждан владеет автомобилем.
Для сравнения в США автомобилем владеет 80% граждан.
Такое низкое число владельцев автомобилей, несмотря на современную гораздо большую доступность автомобилей (благодаря современным технологиям), еще раз подтверждает что людям не хватает денег на еду.
В 2011 году чтобы купить ланос нужно было заплатить сумму которой хватило бы на 70 лет отопления...
Стоимость автомобиля сейчас соответствет стоимости отопления на 1-2 года, тем не менее 80% людей даже такую цену не могут себе позволить.
Что касается недостатка мест на парковках - в этом вина профнепригодных чиновников, которые давали разрешение на стройки не предусмотрев парковочные места. Но судя по всему никто за это отвечать не будет.
pvol69 написав:...і саме тому всі дороги забиті автомобілями, а вільне місце в містах - новобудовами. Це називається "зубажіння".
всего 20% граждан владеет автомобилем. Для сравнения в США автомобилем владеет 80% граждан. Такое низкое число владельцев автомобилей, несмотря на современную гораздо большую доступность автомобилей (благодаря современным технологиям), еще раз подтверждает что людям не хватает денег на еду.
Дивний висновок. Особисто я, наприклад, можу собі придбати авто, і не одне, а кілька, але ж воно мені зовсім не треба. І той факт, що я не маю власного авто, ніяк не впливає на їжу
_hunter написав:Основная проблема с "солидарками": они хорошо работают только на сильнорастущих экономиках.
Решение вопроса простое.. нужен уровень дохода в стране такой, что бы в нее стали ехать заробитчане с других стран. Тогда солидарка заработает.. Но зарплаты в стране на таком уровне что даже негры с Африки таких регионов как Сомали как то не того... не смотрят в их сторону)
_hunter написав:Основная проблема с "солидарками": они хорошо работают только на сильнорастущих экономиках.
Решение вопроса простое.. нужен уровень дохода в стране такой, что бы в нее стали ехать заробитчане с других стран. Тогда солидарка заработает.. Но зарплаты в стране на таком уровне что даже негры с Африки таких регионов как Сомали как то не того... не смотрят в их сторону)
Если под рукой есть такое простое решение -- пенсионная система вообще не вопрос -- можно хоть просто деньги из бюджета раздавать
finuser382 написав:Зарплаты в стране- в полном соответствии с производительностью труда
будьте проще и поясните - например почему охранник или продавец в супермаркете Польши имеет раза в 4 больше чем в Украине при той же продолжительности работы? Это я про такие страны как Германия не вспоминаю... там что охранник дубинкой больше машет а кассир сильнее по кнопкам пальцами стучит? Не надо сказки про "производительность труда" ..
_hunter написав:Если под рукой есть такое простое решение
.. простое не значить легкое.
_hunter написав:можно хоть просто деньги из бюджета раздавать
вы я так понимаю считаете что и пенсии сами на почте появляются каждый месяц ?