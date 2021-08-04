В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть...

Додано: Чет 05 сер, 2021 14:53

pvol69 написав: ...і саме тому всі дороги забиті автомобілями, а вільне місце в містах - новобудовами.

Це називається "зубажіння". ...і саме тому всі дороги забиті автомобілями, а вільне місце в містах - новобудовами.Це називається "зубажіння".

202 автомобиля на 1000 населения - это значит, что всего 20% граждан владеет автомобилем.Для сравнения в США автомобилем владеет 80% граждан.Такое низкое число владельцев автомобилей, несмотря на современную гораздо большую доступность автомобилей (благодаря современным технологиям), еще раз подтверждает что людям не хватает денег на еду.В 2011 году чтобы купить ланос нужно было заплатить сумму которой хватило бы на 70 лет отопления...Стоимость автомобиля сейчас соответствет стоимости отопления на 1-2 года, тем не менее 80% людей даже такую цену не могут себе позволить.Что касается недостатка мест на парковках - в этом вина профнепригодных чиновников, которые давали разрешение на стройки не предусмотрев парковочные места. Но судя по всему никто за это отвечать не будет.